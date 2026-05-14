Bắt đối tượng trộm 6 chiếc điện thoại của công nhân

Ngày 14/5, Công an Phường Lê Hồ (tỉnh Ninh Bình) cho biết đã bắt giữ đối tượng trộm 6 chiếc điện thoại di động của công nhân Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng Sìn Văn Hành (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Theo cảnh sát, rạng sáng 13/5, một tổ công tác của Công an phường Lê Hồ đang tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường nội bộ Khu công nghiệp Kim Bảng I, phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, di chuyển với tốc độ cao, có biểu hiện nghi vấn. Cảnh sát yêu cầu người này dừng xe để kiểm tra.

Đối tượng được xác định là Sìn Văn Hành (SN 2005, trú tại Bản Nậm He, xã Mường Tùng, tỉnh Điện Biên). Tổ công tác phát hiện trên người Sìn Văn Hành có 7 chiếc điện thoại di động.

Qua đấu tranh, Hành khai nhận lợi dụng lúc công nhân Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons đang ngủ đã trộm cắp 6 điện thoại di động. Khi đang trên đường tẩu thoát, đối tượng bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.