Bắt đối tượng đi ship bình xịt hơi cay, phát lộ kho đao kiếm

Ngày 12/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Nghệ An, đơn vị vừa phối hợp Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) bắt giữ 2 đối tượng, thu nhiều vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ.

Nhiều đao, kiếm các loại được công an thu giữ (Ảnh: Quỳnh Trang).

Trước đó, lực lượng chức năng bắt quả tang Phạm Thị Hoàn (36 tuổi, trú xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương) khi người phụ nữ này đang mang bình xịt hơi cay đi gửi qua xe buýt cho khách.

Kiểm tra nhà riêng của Hoàn, công an thu giữ 66 dao, kiếm, 40 bình xịt hơi cay và 3 hộp pháo do nước ngoài sản xuất.

Đấu tranh mở rộng, lực lượng chức năng bắt giữ Lê Thị Lam (31 tuổi, cùng trú xã Thượng Sơn), thu 124 dao, kiếm các loại, 18 bình xịt hơi cay.