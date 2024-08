Bắt đôi nam nữ chuyên gài bẫy các cửa hàng bán iPhone ở TPHCM

Ngày 22/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Đình Chương (SN 1972) và Nguyễn Lâm Cẩm Vân (SN 1988, cùng ngụ quận Tân Phú) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Chương và Vân (Ảnh: Thuận Thiên).

Theo cảnh sát, Chương và Vân là cặp đôi chuyên dàn cảnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ các chủ tiệm điện thoại. Họ sử dụng con riêng của Vân đóng vai thành một gia đình, sau đó thuê các căn hộ ngắn ngày tại các chung cư cao cấp trên địa bàn TPHCM để tạo vỏ bọc.

Nhóm này sau đó tìm kiếm các cửa hàng điện thoại có dịch vụ bán hàng online để đặt mua điện thoại và yêu cầu giao hàng đến căn hộ mà họ đã chuẩn bị sẵn. Khi đã tạo lòng tin cho người giao hàng, Chương và Vân cho tiền bồi dưỡng, sau đó yêu cầu nhân viên để điện thoại tại căn hộ và chở đến nơi khác trả tiền rồi tẩu thoát.

Với kịch bản này, vào khoảng 18h15 ngày 13/8, cặp đôi gọi điện đến cửa hàng điện thoại "Trai Đẹp Bán iPhone" đặt mua hai chiếc iPhone 15 Pro Max và 12 Pro Max. Họ chuyển tiền đặt cọc 500.000 đồng và yêu cầu giao hàng tại chung cư Saigon Royal, số 35 Bến Vân Đồn, phường 13, quận 4.

Khi nhân viên giao hàng tên Lâm đến, Chương đón và dẫn lên căn hộ, nơi có mẹ con Vân đang diễn cảnh sinh hoạt gia đình. Chương gửi Lâm 200.000 đồng bồi dưỡng và yêu cầu chở đến Trung tâm Thương mại Saigon Center để lấy tiền trả.

Nam nhân viên tin tưởng vì biết nhà của khách hàng nên giao hai điện thoại lại cho khách và chở Chương đến trước cửa Saigon Center. Tuy nhiên, Chương không quay trở lại và điện thoại không liên lạc được. Lâm quay về chung cư Saigon Royal thì phát hiện căn hộ này do khách thuê ngắn ngày.

Sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 4 phối hợp cùng Công an phường 13 bắt giữ Chương và Vân. Khám xét khẩn cấp nơi ở của hai bị can, cảnh sát thu hồi được một điện thoại di động, bộ dụng cụ sử dụng ma túy và một gói nylon chứa 0,7g ma túy tổng hợp mà hai đối tượng dùng tiền bán chiếc điện thoại vừa chiếm đoạt để mua về sử dụng.

Theo cảnh sát, với thủ đoạn này, Chương và Vân đã thực hiện thành công nhiều vụ tại các quận 3, quận 1...