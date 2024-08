Bắt đăng kiểm viên thuộc Chi cục Thủy sản Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 6/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Đăng Đức (SN 1980) về tội Giả mạo trong công tác. Cùng ngày, cơ quan chức năng đã thi hành lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị can. Trần Đăng Đức đang là đăng kiểm viên hạng 2 thuộc Chi cục Thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cơ quan chức năng tống đạt lệnh bắt tạm giam Trần Đăng Đức (Ảnh: Công an cung cấp).

Tháng 2/2023, Trần Đăng Đức đã lợi dụng chức vụ là đăng kiểm viên, lập các loại giấy tờ như: Biên bản kiểm tra kỹ thuật tàu cá, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá và giấy chứng nhận đăng ký đối với tàu cá không đúng quy định, vi phạm Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hành vi của Đức đã gây tổn hại đến uy tín, hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức Nhà nước; phá vỡ cơ cấu hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; đặc biệt, trong giai đoạn tỉnh và cả nước đang đẩy mạnh các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, quyết tâm gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC).

Chi cục Thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là cơ sở đăng kiểm tàu cá loại II, có chức năng đăng kiểm tàu cá có chiều dài dưới 24m.