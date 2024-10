Giám đốc công ty lừa đảo hơn 48 tỷ đồng bị bắt

Ngày 14/10, Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quan Nhựt (45 tuổi, ngụ An Giang) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Nhựt là Giám đốc Công ty TNHH MTV Thanh Nhựt Huy ở An Giang.

Bị can Nguyễn Quan Nhựt (Ảnh: Hoàng Đô).

Theo kết quả điều tra, từ 2021 đến năm 2022, Nhựt đã thuê sà lan và các thiết bị cơ giới khác của ông N.V.T. để khai thác mỏ than bùn tại xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

Tin tưởng Nhựt là giám đốc công ty, ông T. cho mượn thêm tiền và vàng. Tổng giá trị tài sản mà Nhựt giữ của ông T. lên đến 48 tỷ đồng.

Sau khi nắm giữ tài sản của ông T. bao gồm tiền và các máy móc thiết bị khai thác khoáng sản, Nhựt không tự giác trả đúng hẹn và có hành vi chiếm đoạt số tài sản trên. Khi biết mình bị lừa, ông T. đã làm đơn tố cáo Nhựt.