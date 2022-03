Bắt 2 nghi phạm cướp ngân hàng ở Hà Nội

Ngày 8/3, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Nội và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã bắt giữ hai nghi phạm trong vụ cướp tài sản tại phòng giao dịch của một ngân hàng trên địa bàn phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm).

Nguyễn Văn Hiếu (phải) và Nguyễn Thanh Tùng (Ảnh: CTV).

Theo đó, hai nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Hiếu (SN 1991, trú tại phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1981, trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Văn Hiếu là đối tượng chủ mưu, cầm đầu vụ cướp. Sau khi gây án, Hiếu đã bỏ trốn xuống Hải Phòng nhằm trốn tránh sự truy tìm của cảnh sát.

Trước đó, như tin đã đưa, vụ cướp tài sản xảy ra sáng 7/3 tại Phòng giao dịch một ngân hàng trên địa bàn phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm. Nghi phạm dùng súng đe dọa nhân viên phòng giao dịch, cướp đi một số tiền lớn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.