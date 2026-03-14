Thuê ô tô ở TPHCM, cắt định vị rồi rao bán trên mạng

Ngày 14/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đang thụ lý điều tra vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường An Lạc.

Theo hồ sơ vụ án, cuối tháng 9/2024, ông Nguyễn Hữu Tài (SN 1974) cho ông Nguyễn Quốc Dũng (SN 1970, ngụ phường An Hội Tây) thuê chiếc ô tô nhãn hiệu Innova Venturer màu đỏ, biển số 50E-018.05, trong thời hạn 3 tháng.

Sau khoảng một tuần giao xe, ông Tài phát hiện chiếc ô tô của mình bị cắt định vị. Chủ xe liên hệ khách để lấy lại ô tô, nhưng không liên lạc được.

Sau đó, ông Tài thấy chiếc ô tô của mình bị đăng bán trên mạng nhưng không rõ xe đang ở đâu, ai là người bán. Đồng thời, xe của ông từ biển số vàng đã đổi thành biển số trắng.

Công an truy tìm Nguyễn Quốc Dũng (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhận thấy dấu hiệu bị chiếm đoạt tài sản, ông Tài đã trình báo công an. Vào cuộc truy xét, cảnh sát xác định ông Nguyễn Quốc Dũng không có mặt tại nơi thường trú, đi đâu không rõ.

Để phục vụ điều tra, nhà chức trách ra thông báo đề nghị ông Nguyễn Quốc Dũng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát hình sự, Tổ công tác số 9), tại địa chỉ 1114 Lê Đức Anh, phường Tân Tạo, để hợp tác làm việc.

Đồng thời, nhà chức trách yêu cầu cá nhân, tổ chức phát hiện đối tượng Dũng hoặc ô tô trên đang ở đâu thì báo ngay cho điều tra viên Nguyễn Quốc Duy theo số điện thoại 0962.698.493 để tiếp nhận xử lý.