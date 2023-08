Bắt 2 "cò đất" kiêm cho vay nặng lãi

Ngày 19/8, thông tin từ Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), đơn vị đang tạm giữ hình sự Hồ Sỹ Vọng (50 tuổi, trú phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai) và Nguyễn Hữu Thủy (41 tuổi, trú xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) để làm rõ hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Hồ Sỹ Vọng và Nguyễn Hữu Thủy tại cơ quan cảnh sát điều tra (Ảnh: Tâm Vũ).

Thủy và Vọng cùng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản nên quen biết nhiều. Khi tình hình "sốt" đất lắng xuống cũng là lúc nhiều người lâm vào tình cảnh khó khăn về kinh tế. Nắm bắt điều này, hai người đàn ông "lấn sân" sang lĩnh vực cho vay tài chính.

Cơ quan chức năng làm rõ, từ năm 2022 đến nay, Hồ Sỹ Vọng và Nguyễn Hữu Thủy đã cho nhiều người có nhu cầu vay tiền với lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/triệu/ngày.

Một số tang vật liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng của Vọng và Thủy (Ảnh: Tâm Vũ).

Quá trình bắt giữ, công an khám xét và thu giữ nơi ở của Vọng và Thủy hơn 250 triệu đồng, 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều giấy tờ, sổ sách liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng.

Qua đấu tranh bước đầu, cơ quan Công an làm rõ số tiền các đối tượng cho vay hơn 1,65 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 630 triệu đồng.