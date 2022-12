Bắt 10 người tại 2 trung tâm đăng kiểm ở TPHCM

Chiều 20/12, Công an TPHCM tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra sai phạm tại 9 trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an TPHCM đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các nhóm hành vi có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, chở hàng quá tải…

Quang cảnh buổi họp báo (Ảnh: Linh Sơn).

Quá trình tuần tra, kiểm soát giao thông, Công an TPHCM phát hiện nhiều phương tiện giao thông đường bộ không đảm bảo an toàn kỹ thuật như xe tải, xe ben cơi nới thành, thùng; mâm không đúng kích thước; lốp mòn; biển số mờ, không đảm bảo tiêu chuẩn khí thải... nhưng vẫn được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TPHCM phát hiện các dấu hiệu sai phạm, tiêu cực trong quá trình cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại một số Trung tâm đăng kiểm.

Do đó, cơ quan công an xác lập các chuyên án để tập trung lực lượng, triệt phá các đường dây tội phạm Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Giả mạo trong công tác, do các Giám đốc Trung tâm đăng kiểm cầm đầu và đồng phạm thực hiện tại TPHCM và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre.

Đại diện các phòng nghiệp vụ của Công an TPHCM tại buổi họp báo (Ảnh: N.T.).

Sau khi xác định vai trò, phương thức thủ đoạn hoạt động, Công an TPHCM triển khai kế hoạch phá án; tổ chức bắt giữ các nghi phạm trong chuyên án, khám xét khẩn cấp tại 9 Trung tâm đăng kiểm gồm: 5 trung tâm do Trần Lập Nghĩa làm giám đốc (Trung tâm đăng kiểm: 62-03D tỉnh Long An, 71-02D tỉnh Bến Tre, 83-02D tỉnh Sóc Trăng, 66-02D tỉnh Đồng Tháp, 63-02D tỉnh Tiền Giang); Trung tâm đăng kiểm 50-15D (TP Thủ Đức) do Nguyễn Trọng Vĩnh làm giám đốc; Trung tâm đăng kiểm 50-07V (quận Bình Tân) do Ngô Ngọc Sơn làm giám đốc; Trung tâm đăng kiểm 50-10D (huyện Củ Chi) do Nguyễn Thanh Tâm là giám đốc; Trung tâm đăng kiểm 50-17D (huyện Nhà Bè) do Hồ Hữu Tài làm giám đốc…

Công an xác định, để có tiền chia cho các nhân viên hàng tuần và làm quỹ hoạt động của Trung tâm, Giám đốc các Trung tâm đăng kiểm này đã chỉ đạo cấp dưới (Phó giám đốc, đăng kiểm viên, thực tập viên, nhân viên văn phòng...) trong quá trình kiểm định chất lượng và đo tiêu chuẩn khí thải bảo vệ môi trường đã cố ý bỏ qua lỗi vi phạm của hơn 70.000 phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của các chủ phương tiện, đối tượng "cò mồi" đưa đến kiểm định nhằm thu lợi bất chính với số tiền ước tính gần 10 tỷ đồng.

Thủ đoạn của nhóm này là bỏ qua các lỗi vi phạm trong công đoạn kiểm tra thủ công, cho thuê các phụ tùng thay thế các phụ tùng không đảm bảo tiêu chuẩn, sử dụng phần mềm can thiệp vào hệ thống đăng kiểm để thay đổi thông số kiểm định khí thải...

Tại các Trung tâm đăng kiểm do Trần Lập Nghĩa làm giám đốc, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM phát hiện nhóm hành vi "giả mạo trong công tác" với thủ đoạn lập danh sách đăng kiểm viên nhưng không làm việc tại trung tâm để hợp thức hóa vận hành một dây chuyền kiểm định và chỉ đạo nhân viên cấp dưới giả mạo chữ ký của các đăng kiểm viên để ký vào các hồ sơ kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ.

Qua đó, nhóm này đã cấp khoảng 52.291 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho các ô tô đến đăng kiểm trái với quy định, thu lợi ước tính trên 10 tỷ đồng.

Theo Công an TPHCM, hành vi của các nghi phạm là đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc giám sát số lượng, chất lượng phương tiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, trực tiếp xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước; xâm phạm đến trật tự quản lý công cộng; gây thiệt hại cho tài sản của người dân, gây dư luận xấu cho xã hội; nguy cơ gây mất an toàn cho người điều khiển phương tiện và người dân tham gia giao thông trên cả nước, cần phải xử lý nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa.

Lực lượng có mặt tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-07V để thực hiện việc khám xét vào chiều 16/12 (Ảnh: N.T.).

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 23 bị can về các hành vi Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Giả mạo trong công tác.

Ngày 20/12, Công an TPHCM tiếp tục bắt giữ 10 nghi phạm tại Trung tâm 50-10D, 50-07V để điều tra về các hành vi sai phạm.

Vụ việc đang mở rộng điều tra, xử lý.