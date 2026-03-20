Bán hàng online doanh thu hàng chục tỷ đồng nhưng trốn thuế

Ngày 20/3, Tòa án nhân dân khu vực 4 tỉnh Hà Tĩnh tuyên Phạm Thị Thỏa (SN 1993, trú tại xã Hương Khê, Hà Tĩnh) 12 tháng tù, cho hưởng án treo về tội Trốn thuế.

Theo cáo trạng, từ năm 2020, Thỏa đăng ký hộ kinh doanh cá thể trên đường Phan Đình Phùng, xã Hương Khê để bán lẻ quần áo, đồng hồ, túi xách, giày dép qua mạng xã hội Facebook.

Thỏa sử dụng các dịch vụ chuyển phát nhanh của 3 đơn vị để giao hàng và thu tiền hộ (COD). Từ tháng 1/2020 đến tháng 5/2024, tổng số tiền COD mà Thỏa nhận được thông qua các đơn vị vận chuyển lên đến gần 45 tỷ đồng.

Bị cáo Thỏa tại tòa (Ảnh: Văn Nguyễn).

Tuy nhiên, thay vì thực hiện nghĩa vụ thuế dựa trên doanh thu thực tế, Thỏa đã lợi dụng hình thức nộp thuế khoán dành cho hộ kinh doanh để che giấu doanh thu. Bị can cố tình kê khai không đúng, không đầy đủ số liệu bán hàng thực tế với cơ quan quản lý thuế nhằm giảm số thuế phải nộp.

Kết quả giám định tư pháp ngày 2/2 của Thuế tỉnh Hà Tĩnh xác định tổng số tiền Thỏa trốn thuế hơn 668 triệu đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng hơn 445 triệu đồng và thuế thu nhập cá nhân hơn 222 triệu đồng.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Thỏa là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến chế độ quản lý thuế của nhà nước, gây thất thu ngân sách. Động cơ phạm tội được xác định là lỗi cố ý trực tiếp nhằm mục đích vụ lợi cá nhân.

Tại tòa, bị cáo Thỏa thành khẩn khai báo, mong giảm nhẹ hình phạt và tự nguyện khắc phục toàn bộ hậu quả.