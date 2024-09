Bác bỏ tin đồn nữ sinh lớp 8 bị bắt cóc khi đến trường

Ngày 10/9, Công an huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) cho biết, thông tin nữ sinh tên L.N.L.A. (SN 2011, ngụ xã Bàu Năng) mất tích, nghi bị bắt cóc khi đến trường lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác.

Theo công an, sau khi thông tin L.A., học sinh lớp 8 một trường trên địa bàn lan truyền trên mạng xã hội nghi bị bắt cóc, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra.

Thông tin A. nghi bị bắt cóc lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh: M.T.).

Công an xác định trong hai ngày 26 và 27/8, học sinh toàn trường tập trung để được xếp lớp học, lao động, vệ sinh trường đầu năm theo hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm. A. có mặt tại trường cùng các bạn.

Tuy nhiên, ngày 28/8, A. không đến trường, giáo viên đã thông tin sự việc với gia đình. Qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Dương Minh Châu phát hiện A. đang ở tỉnh An Giang nên động viên và đưa về nhà an toàn. Hiện A. đã đi học lại bình thường.

A. kể đã vào mạng tìm kiếm việc làm. Sau đó, học sinh này tự đón taxi đến tỉnh An Giang theo sự chỉ dẫn của người có nhu cầu tuyển dụng. Do vậy, thông tin A. mất tích bí ẩn nghi bị bắt cóc sau khi đến trường là sai sự thật.

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên Dân trí, mẹ của L.A. cho biết gia đình đã tìm thấy con gái. Những ngày qua, L.A. đã đi học lại bình thường.