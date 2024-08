Cô gái 18 tuổi bị bắt cóc, bán vào động mại dâm

Ngày 18/8, lãnh đạo Công an huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thị Ngọc Bích (19 tuổi), Lê Như Bảo và Trương Thị Mỹ Nương (cùng 33 tuổi) để điều tra về tội Mua bán người. Cả 3 bị can đều trú ở tỉnh Phú Yên.

Nạn nhân trong vụ án mua bán người là chị N.H.N. (18 tuổi, trú xã Ea Trol, huyện Sông Hinh).

Bị can Lê Thị Ngọc Bích và Lê Như Bảo (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra ban đầu, ngày 8/8, Bích cùng đồng bọn đến địa bàn xã EaTrol để đòi nợ nhưng không gặp con nợ. Lúc này, Bích thấy chị N. đang ở phòng cùng con nợ nên bắt về chỗ ở của mình rồi đánh đập.

Sau đó, Bích điện thoại, thỏa thuận bán chị N. cho một chủ quán nước giải khát ở buôn Nhum, xã Ea Bia (huyện Sông Hinh), do Lê Như Bảo làm chủ với giá 20 triệu đồng.

Sáng 9/8, Bảo cùng Trương Thị Mỹ Nương đến chỗ ở của Bích để "xem mặt" N. Đến chiều cùng ngày, Nương mang tiền giao cho Bích và chở chị N. về quán nước giải khát trên.

Bị can Trương Thị Mỹ Nương (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại đây, cô gái 18 tuổi bị giam lỏng ở phía sau nhà. Đồng thời, Bảo chỉ đạo N. phải bán dâm cho khách.

Toàn bộ tiền khách mua dâm trả cho chị N. đều bị Bảo thu giữ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Sông Hinh đã điều tra, xác minh, khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, giải cứu chị N. đưa về nơi an toàn.