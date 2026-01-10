Bác bỏ đề nghị mua lại Tập đoàn Phúc Sơn của một đại gia

Ngày 10/1, Tòa án Quân sự Quân khu 5 (TP Hà Nội) đưa ra phán quyết dành cho các bị cáo trong vụ án xảy ra tại sân bay Nha Trang.

Không chấp nhận thỏa thuận mua lại Phúc Sơn của vị đại gia

Công bố bản án, HĐXX tuyên 2 cựu Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân, và Hoàng Viết Quang, cựu Phó Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Quốc phòng, mỗi người 2 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Cùng tội danh này, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng bị tuyên 4 năm tù. Ba thuộc cấp của ông Thắng cùng nhận mức án 3 năm 6 tháng tù gồm cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Vinh, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Công Thiên và cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Tấn Thái.

Các bị cáo trên đều đang chấp hành 3-4 bản án khác với tổng mức hình phạt từ 13 năm đến 22 năm 6 tháng tù. Do đó, mức án trong vụ án này khi có hiệu lực sẽ được tổng hợp thi hành với các bản án trước.

Về nhóm bị cáo lừa đảo, Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, bị tuyên 11 năm tù. Nguyễn Thị Hằng, chị gái của Hậu, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, và Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á, lần lượt bị tuyên 7 năm 6 tháng tù và 8 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Nam Hải).

Tổng hợp với các bản án trước đó, tòa xác định Nguyễn Văn Hậu phải chấp hành 30 năm tù; Nguyễn Thị Hằng 13 năm tù và Trần Hữu Định 10 năm 6 tháng tù. Ngoài ra, Hậu còn phải nộp 6 tỷ đồng tiền án phí.

HĐXX đánh giá các bị cáo giữ chức vụ cao nhưng vẫn vi phạm pháp luật với tính chất rất nghiêm trọng, xâm phạm quy định quản lý Nhà nước về đất đai, làm suy giảm niềm tin của nhân dân, gây mất bình đẳng và ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư.

Theo nhận định của tòa, Hậu cùng hai đồng phạm đã lợi dụng sai phạm của các cựu cán bộ, đưa thông tin gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của gần 700 bị hại, thu về hơn 7.000 tỷ đồng. Đây là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, gây tác động xấu đến môi trường đầu tư, các nguồn lực xã hội và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Về phân hóa vai trò, tòa xác định cựu Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng đã ký nhiều văn bản mang tính quyết định trong việc giao đất sai quy định, tạo tiền đề cho các sai phạm tiếp theo.

Nguyễn Văn Hậu được xác định là chủ mưu, thực hành tích cực, chỉ đạo chị gái và bạn thân cùng thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên, xét các tình tiết giảm nhẹ, công trạng và thành tích, HĐXX tuyên án các bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

Về trách nhiệm dân sự, theo nguyên tắc, Hậu, Hằng và Định phải liên đới bồi thường hơn 7.000 tỷ đồng cho các bị hại. Tuy nhiên, tòa xác định Nguyễn Văn Hậu là Tổng Giám đốc, nắm giữ 99,1% cổ phần, toàn bộ dòng tiền từ các nhà đầu tư đều chuyển về cho Hậu, nên buộc Hậu phải bồi thường toàn bộ. Tòa ghi nhận các bị cáo đã khắc phục được 160 tỷ đồng.

Từ phải qua: Chủ tịch UBND Nguyễn Chiến Thắng và 2 cựu Thiếu tướng Hoàng Viết Quang, Nguyễn Duy Cường (Ảnh: Nam Hải).

Để đảm bảo thi hành án, tòa tiếp tục kê biên hơn 2.100 bất động sản đứng tên Nguyễn Văn Hậu cùng nhiều tài sản khác có liên quan.

Đối với thỏa thuận giữa Hậu và đại gia Nguyễn Duy Kiên về việc mua lại Tập đoàn Phúc Sơn, thay Hậu bồi thường để tiếp tục triển khai dự án, tòa nhận định hợp đồng chuyển nhượng chưa đủ điều kiện pháp lý, nên không có cơ sở chấp nhận.

Phân lô đất quốc phòng, thu 7.000 tỷ đồng

Bản án xác định sân bay Nha Trang cũ có diện tích hơn 238 ha, nằm ở vị trí giáp biển đẹp nhất tỉnh Khánh Hòa, thuộc quyền quản lý của Trường Sĩ quan Không quân, là tài sản đặc biệt phục vụ nhiệm vụ quốc phòng.

Năm 2015, Chính phủ chấp thuận đề nghị của tỉnh Khánh Hòa, cho phép chuyển giao khu đất này để phát triển kinh tế, đô thị, dịch vụ, đồng thời nhấn mạnh việc khai thác phải minh bạch, đúng thẩm quyền, đúng pháp luật.

Tuy nhiên, tháng 4/2015, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt quy hoạch dự án với chủ đầu tư là Công ty Phúc Sơn không qua đấu thầu. Khi Thủ tướng chưa phê duyệt, doanh nghiệp này vẫn được các bị cáo là lãnh đạo tỉnh và hai cựu thiếu tướng “bàn giao tạm” khu đất để cắm mốc, kiểm kê.

Nhiều văn bản sau đó tiếp tục được ký nhằm “hợp thức hóa” việc giao đất trái phép. Dù đến tháng 1/2016 sân bay mới có quyết định đóng cửa, nhưng hơn một tháng trước đó, gần 63ha đất đã được giao cho Tập đoàn Phúc Sơn.

Bất chấp việc pháp lý chưa hoàn thiện, ông chủ Phúc Sơn vẫn tiến hành phân lô, quảng cáo rầm rộ, ký gần 1.000 hợp đồng chuyển nhượng, thu về hơn 7.000 tỷ đồng.