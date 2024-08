Ba người nước ngoài bị bắt vì tấn công đồng hương ở TPHCM

Ngày 1/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1, TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Anthony Vu Phi Long Phạm (SN 1989), Amin Huzaifah (SN 2000) và Nguyen Michael (SN 1995, cùng quốc tịch Australia) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo hồ sơ vụ án, ba bị can nhập cảnh vào Việt Nam để du lịch. Rạng sáng ngày 29/6, nhóm này cùng khoảng 10 người bạn đến quán bar Atmost, số 153 Tôn Thất Đạm, phường Bến Nghé, quận 1 để uống rượu.

Tại đây, nhóm của Anthony Vu Phi Long Phạm xảy ra mâu thuẫn trong việc mời rượu với nhóm thanh niên đồng hương khác gồm: Minh Nguyen (SN 1987), Hai Nguyen (SN 1985) và Tang Tung Thanh (SN 1980).

Các bị can đuổi đánh nhóm người đồng hương ở trung tâm TPHCM (Ảnh: Công an cung cấp).

Thấy đôi bên xô xát, nhân viên bảo vệ của quán bar đã mời hai nhóm khách ra khỏi quán. Khi tới trước cửa quán bar, nhóm của Minh Nguyen bị nhóm của Anthony Vu Phi Long Phạm đánh nhưng không gây thương tích.

Sau đó, nhóm Minh Nguyen đi bộ ra đường Pasteur để đón xe về nhà nhưng nhóm Anthony Vu Phi Long Pham, Amin Huzaifah và Nguyen Michael vẫn không buông tha. Các bị can tấn công gây thương tích cho anh Minh Nguyen, anh Hai Nguyen và anh Tang Tung Thanh.

Nhận tin báo, Công an quận 1 phối hợp Công an phường Bến Nghé đã khám nghiệm hiện trường, đưa những người liên quan về trụ sở để làm việc.

Bước đầu, các bị can khai do uống quá nhiều rượu dẫn đến say xỉn nên khi xảy ra mâu thuẫn đã gây thương tích cho các nạn nhân.