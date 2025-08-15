Ba người đàn ông vào tù vì rủ nhau đi chém người

Ngày 14/8, TAND khu vực 6 (Cà Mau) tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Khởi (35 tuổi) 2 năm 6 tháng tù, Tăng Minh Hải (41 tuổi) 2 năm 6 tháng tù, Đoàn Văn Nhơn (28 tuổi) 1 năm 3 tháng tù, cùng về tội Cố ý gây thương tích.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: CTV).

Theo cáo trạng, Trần Quốc Khởi và Đ.V.H. có mâu thuẫn với nhau nên hẹn gặp để nói chuyện vào chiều 16/9/2024 tại khu vực cầu số 3 ở phường 5, TP Bạc Liêu (cũ).

Nghĩ rằng H. hẹn gặp để đánh nhau nên Khởi chuẩn bị một cây dao tự chế dài khoảng 1m và nhờ Đoàn Văn Nhơn chở đến khu vực cầu số 3.

Tăng Minh Hải biết Khởi đi đánh nhau nên xin theo vì cho rằng “bạn đi một mình tôi không yên tâm”. Hải lấy thêm một cây tự chế giống của Khởi rồi cùng đến điểm hẹn.

Khi đến nơi, Khởi và Hải xuống xe (Nhơn ngồi đợi bên ngoài), mỗi người cầm một cây dao tự chế đi qua chỗ nhóm của H.. H. thấy phía đối thủ có cầm dao nên bỏ chạy.

H.T.B. (một người trong nhóm của H.) chạy ra bị Khởi dùng dao chém trúng tay khiến B. té ngã. Sau khi gây án, nhóm của Khởi tẩu thoát. B. được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu, sau đó được giám định tỷ lệ thương tích 15%.