Anh vợ đâm em rể tử vong

Sáng 30/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phan Văn Út (36 tuổi) ở thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang về hành vi Giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 ngày 28/8, Sẳn (em rể Út) cùng Phan Văn Út ngồi nhậu với nhau.

Sau đó, cả 2 đi đến trại ruộng của Lê Văn No gần đó nhậu tiếp. Trong lúc nhậu, Phan Thị Diểm (vợ Sẳn) đến kêu về. Về tới nhà thì 2 vợ chồng xảy ra cự cãi.

Phan Văn Út (Ảnh: Tiến Tầm).

Út đến khuyên can thì xảy ra mâu thuẫn với Sẳn dẫn đến đánh nhau. Trong lúc xô xát, Út dùng kéo đâm vào ngực em rể.

Vợ nạn thấy chồng thương nặng đã hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu. Sẳn đã tử vong trên đường đến Bệnh viện.

Sau khi gây án, Út bỏ trốn khỏi địa phương. Trên đường tẩu thoát, hung thủ ném bỏ hung khí gây án.

Hiện trường liên quan đến vụ án (Ảnh: Tiến Tầm).

Chiều 29/8, qua thuyết phục của lực lượng công an, Út ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Út từng có tiền án 18 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.