Ăn trộm xe tải để trả nợ tiền mua điện thoại

Sáng 25/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới (An Giang) cho biết đơn vị đã bắt tạm giam Bùi Quốc Khoa, ngụ xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang về tội Trộm cắp tài sản.

Bùi Quốc Khoa tại cơ quan công an (Ảnh: Nghiêm Túc).

Theo cơ quan điều tra, do không có tiền tiêu xài và trả nợ tiền mua điện thoại, Khoa nảy sinh ý định đi tìm tài sản để trộm.

Khoảng 18h30 ngày 10/6, Khoa đi đến nhà máy xay xát và lau bóng gạo Lê Kiệt ở xã Hòa An, huyện Chợ Mới, thấy xe tải biển kiểm soát 67C-145.97 đang đậu trong xưởng không có người trông coi, trên xe vẫn cắm chìa khóa, nên đã lấy trộm xe.

Chiếc xe tải bị Khoa trộm (Ảnh: Nghiêm Túc).

Khoa điều khiển ô tô về xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới tìm cách bán xe thì bị công an chốt chặn, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Bùi Quốc Khoa đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.