An ninh phiên xử trùm giang hồ Thảo "Lụi" được thắt chặt

Sáng 24/10, TAND TP Phan Thiết đưa vụ án Hủy hoại tài sản do Nguyễn Văn Thảo (tức Thảo "Lụi", 58 tuổi) cùng 5 bị cáo có liên quan ra xét xử.

Họ gồm: Nguyễn Thị Thu Phương (53 tuổi); Phạm Quốc Cường ( 36 tuổi); Phan Anh Kim (50 tuổi); Lê Danh Thuận (44 tuổi) và Lê Minh Khôi (41 tuổi).

Lực lượng công an cấm xe, người ra vào khu vực xét xử (Ảnh: Phú Việt).

Thảo được di lý từ trại giam T16, Bộ công an ở Hà Nội vào Bình Thuận để xét xử. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 24 đến 25/10.

Tại phiên tòa sáng nay, an ninh được thắt chặt. Tại các tuyến đường dẫn vào tòa án chỉ có những người có giấy mời, giấy triệu tập mới được ra, vào.

Theo cáo trạng, ngày 7/5/2012, vợ chồng bà Nguyễn Thị Thùy Trang (53 tuổi) và ông Hồ Lương Sơn (57 tuổi, cùng trú phường Hưng Long, TP Phan Thiết) góp tiền cùng em trai của ông Sơn mua 2,6ha đất (viết giấy tay) tại khu phố 2, phường Phú Hài từ bà Nguyễn Thị Bảy (72 tuổi, trú khu phố Phú An, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc).

Ngày 2/9/2016, vợ chồng bà Trang viết giấy tay bán lại diện tích 1,2ha đất mua từ bà Bảy cho Nguyễn Văn Thảo với giá 132 triệu đồng. Thảo đưa trước số tiền 65 triệu đồng, số tiền còn lại hẹn sau một tháng sẽ đưa.

Thảo "Lụi" được công an tư pháp đưa đến tòa sáng 24/10 (Ảnh: Phú Việt).

Tuy nhiên, theo bà Trang, khi đến hẹn, Thảo không đưa hết số tiền còn lại nên bà cùng ông Sơn đã giao cho em ông Sơn 0,6ha đất, tương ứng với số tiền Thảo chưa đưa. Ngày 20/5/2018, em ông Sơn viết giấy bán lại 4 sào đất (trong số 6 sào đất nhận từ vợ chồng bà Trang) cho 4 người dân tại phường Mũi Né (TP Phan Thiết).

Tháng 3/2019, 4 người trên viết giấy bán lại mảnh đất trên cho ông Mã Tấn Phương (SN 48 tuổi, trú quận Tân Phú, TPHCM) với giá 950 triệu đồng.

Ngày 3/10/2019, khi nghe tin ông Phương thuê người xây tường rào trên khu đất thuộc khu phố 5, phường Phú Hài, TP Phan Thiết, Thảo nói Phương, Kim, Danh, Khôi đi ra khu đất để đập phá tường rào.

Sau đó, Phương điều khiển ô tô chở Thảo; Kim điều khiển ô tô chở Danh, Khôi cùng đi ra khu đất nơi nhóm thợ đang xây tường rào cho ông Phương.

Tại đây, Thảo lớn tiếng yêu cầu đập phá bức tường. Phương, Kim, Danh, Khôi, Cường đã dùng tay, chân xô đạp và phá làm bức tường dài 38m sập đổ hoàn toàn.

Phiên tòa xét xử Thảo "Lụi" và đồng phạm được thắt chặt an ninh bên trong và ngoài địa điểm xét xử (Ảnh: Phú Việt).

Cơ quan chức năng nhận định hành vi của Nguyễn Văn Thảo, Nguyễn Thị Thu Phương, Phạm Quốc Cường, Phan Anh Kim, Lê Thuận Danh, Lê Minh Khôi đã xem thường pháp luật, xâm phạm đến tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương, nguy hiểm cho xã hội. Do đó, họ cần bị truy tố nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Trước đó ngày 3/6, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an Bình Thuận và Công an TP Phan Thiết thực hiện lệnh khám xét biệt thự của Thảo tại phường Xuân An, TP Phan Thiết.

Thời điểm này Thảo đã bỏ trốn khỏi nhà trước khi cảnh sát ập vào. Sau hơn hai ngày huy động lực lượng truy xét, ngày 5/6, cảnh sát đã bắt giữ Thảo khi đang lẩn trốn trong một khách sạn ở quận Phú Nhuận, TPHCM. Thảo "Lụi" được di lý về trại tạm giam T16 - Bộ Công an tại Hà Nội.