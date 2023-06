Vì sao trùm giang hồ Thảo "Lụi" bị bắt?

Thảo "Lụi" vừa bị Công an tỉnh Bình Thuận cùng Bộ Công an, Công an TPHCM bắt giữ tại khách sạn ở quận Phú Nhuận (TPHCM) tối 5/6. Trùm giang hồ này được lực lượng chức năng di lý về Bình Thuận ngay trong đêm để điều tra hành vi Hủy hoại tài sản.

Biệt thự bề thế, đóng kín

Trước đó, chiều 3/6, Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Thuận khám xét biệt thự của Thảo "Lụi" ven sông Bến Lội, phường Xuân An, TP Phan Thiết. Thời điểm này, Thảo đã trốn khỏi địa phương.

Sau hơn 4 giờ khám xét, cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu để phục vụ điều tra.

Căn biệt thự được xây dựng bề thế, có dãy hàng rào cao, kiên cố bao quanh (Ảnh: H.B.).

Ngày 6/6, phóng viên quay lại khu vực biệt thự của Thảo "Lụi" tại xóm Bến Lội, phường Xuân An (TP Phan Thiết). Căn biệt thự đóng kín cửa, có bề ngang hơn 50m, được bao bọc bởi dãy hàng rào bê tông cao, bên trong dường như không có người.

Một người dân ở đầu xóm cho biết, Thảo "Lụi" là người địa phương, sống ở khu vực Bến Lội đã lâu. "Hàng xóm biết nhau chứ không tìm hiểu sâu công việc làm ăn. Thấy nhà này khá giả, xây dựng bề thế, hàng rào kiên cố, ô tô thường xuyên ra vào", một người dân tại đây chia sẻ.

Nhiều doanh nghiệp, người dân ở TP Phan Thiết đã biết đến Thảo "Lụi" từ trước. Công việc chính của ông ta là đầu tư, môi giới nhà đất, đầu tư các nhà hàng, karaoke giải trí ở khu vực TP Phan Thiết.

Thời gian qua, Thảo "Lụi" và đàn em còn hoạt động cho vay, bảo kê các tụ điểm kinh doanh trên địa bàn TP Phan Thiết.

Lấn chiếm đất dự án, đập phá tài sản

Theo nguồn tin của Dân trí, Thảo "Lụi" bị bắt để điều tra hành vi phá hoại tài sản của người dân. Thời gian qua, rất nhiều đơn tố cáo của người dân, doanh nghiệp về hoạt động lộng hành chiếm nhà, đất của băng nhóm Thảo "Lụi" gây bất ổn tình hình an ninh trật tự.

Từ năm 2018, Thảo "Lụi" đã dẫn theo hàng chục người ngang nhiên chặt phá cây cối, đập phá tài sản và chiếm nhà của bà N.T.T.T. (52 tuổi) trên phần đất rộng hàng nghìn mét vuông tại phường Phú Hải, TP Phan Thiết. Việc này xuất phát từ 2 năm trước đó, một người thân của Thảo "lụi" đã hỏi mua 6 sào đất của bà Trang và chỉ đặt cọc một phần tiền rồi im bặt.

Công trình nhóm Thảo "Lụi" xây trái phép trên đất dự án mà UBND tỉnh Bình Thuận giao cho doanh nghiệp (Ảnh: H.B.).

Giữa năm 2019, nhóm của Thảo với hàng chục người đã kéo đến đập phá tường rào, đánh người và xâm chiếm phần đất của ông M.T.P. (47 tuổi, ngụ TPHCM), ở ngay kế phần đất của bà T..

Đặc biệt năm 2021, băng nhóm Thảo xây dựng công trình kiên cố trên phần đất 2,2ha thuộc dự án khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp King Sea tại xã Tiến Thành, TP Phan Thiết mà UBND tỉnh Bình Thuận đã có quyết định giao đất cho Công ty TNHH Đại Thanh Quang làm chủ đầu tư.

Gần 2 năm qua, đại diện Công ty Đại Thanh Quang đã có đơn tố cáo khắp nơi. Cũng trong khoảng thời gian đó, Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo công an tỉnh, các sở ngành liên quan và chính quyền TP Phan Thiết giải quyết đơn của Công ty Đại Thanh Quang.

Thậm chí, UBND TP Phan Thiết đã yêu cầu công an "xác lập chuyên án điều tra liên quan đến lấn chiếm đất đai, gây rối an ninh trật tự" xảy ra tại dự án King Sea.

Thảo "Lụi" khi bị bắt tại TPHCM (Ảnh: Công an cung cấp).

Vụ việc trên đã kéo dài và gần đây, UBND xã Tiến Thành mời các bên đến làm việc. Ông Thảo không có chứng cứ pháp lý nào chứng minh việc mua - bán hay sở hữu đối với khu đất đang chiếm.

Tháng 2 vừa qua, UBND xã phối hợp cùng các đơn vị UBND TP Phan Thiết đo đạc, lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Thảo về hành vi chiếm đất. Ngoài ra, UBND xã Tiến Thành đề nghị ông Nguyễn Văn Thảo tháo dỡ các công trình vi phạm. Tuy nhiên, sau hai năm các công trình của Thảo "Lụi" vẫn tồn tại.

Trước đó, năm 2022, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận Dương Văn An ký công văn gửi các cơ quan đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội yêu cầu tăng cường quản lý đất đai, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm đất có tổ chức, có tính chất côn đồ, gây mất an ninh trật tự địa phương, làm ảnh hướng đến môi trường đầu tư của tỉnh và hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên, đất đai.