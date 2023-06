Trùm giang hồ Thảo "Lụi" bị bắt khi lẩn trốn trong khách sạn ở TPHCM

Ngày 6/6, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, lực lượng công an đã bắt được Nguyễn Văn Thảo (tức Thảo "Lụi"), 56 tuổi, ngụ TP Phan Thiết khi đang lẩn trốn tại một khách sạn ở TPHCM vào chiều 5/6.

Ngay trong đêm, công an tỉnh Bình Thuận đã di lý Thảo về Bình Thuận để phục vụ điều tra.

Công an khám xét nhà Thảo "Lụi" chiều 3/6 (Ảnh: CTV).

Một lãnh đạo công an tỉnh Bình Thuận thông tin vụ án đang được mở rộng điều tra nên chưa thể cung cấp thêm thông tin. Công an tỉnh sẽ sớm thông tin về vụ án đến cơ quan thông tấn, báo chí trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, chiều ngày 3/6, Bộ Công an phối hợp Công an Bình Thuận khám xét khẩn cấp ngôi biệt thự của Nguyễn Văn Thảo nằm ở ven sông Bến Lội, thuộc phường Xuân An, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra. Trước khi lực lượng khám xét đến, trùm giang hồ Thảo "Lụi" đã nhanh chân tẩu thoát.

Nguyễn Văn Thảo được biết đến là trùm giang hồ khét tiếng ở Bình Thuận. Thảo bị nghi ngờ liên quan đến một đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy do Công an tỉnh Bình Thuận triệt phá hôm 1/6, trong đó có một đàn em của Thảo đã bị bắt giữ.