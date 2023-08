Án mạng ở Hải Phòng vì mâu thuẫn nhỏ từ một tháng trước

Chiều 28/8, đại diện UBND huyện An Dương (TP Hải Phòng) xác nhận với phóng viên Dân trí, trên địa bàn xã An Hòa, huyện An Dương, vừa xảy ra án mạng.

Theo đó, khoảng 19h tối 27/8, nhóm người trong gia đình ông L.V.H. và ông T.V.C. ở cùng xã An Hòa đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát nhau.

Nhóm người của gia đình ông H. đã dùng dao chém tử vong con rể ông C. là anh N.V.H. (41 tuổi, ở xã Lê Thiện, huyện An Dương).

Ngoài ra, nhóm người này còn chém trọng thương con trai ông C., nạn nhân đang được cấp cứu ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (quận Lê Chân, TP Hải Phòng).

Sau sự việc, nhóm người của gia đình ông H. đã bị công an triệu tập đến để lấy lời khai, điều tra, làm rõ.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự việc trên, trước đó khoảng 1 tháng, trong quá trình điều tiết nước ngoài đồng, không may ông C. để nước tràn vào ruộng nhà ông H. Từ đó 2 bên xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại với nhau.

Ngày 27/8, con ông C. về cúng rằm nghe kể lại sự việc nên 2 gia đình lại có lời qua tiếng lại, dẫn đến xô xát và xảy ra sự việc đau lòng.