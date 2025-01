Án mạng trên đê biển ngày cận Tết

Sáng 27/1, nguồn tin của phóng viên Dân trí xác nhận, tối 26/1, trên khu vực đê biển xã Hùng Hải (huyện Diễn Châu, Nghệ An) xảy ra vụ trọng án, khiến 2 người tử vong.

Nạn nhân được xác định là N.T.T.H. (SN 2006, trú tại xã Hùng Hải) và H.N.T. (SN 2006, trú tại xã Diễn Mỹ, Diễn Châu). Cả 2 nạn nhân tử vong với nhiều vết đâm trên cơ thể.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường vụ án khiến 2 người tử vong (Ảnh: Ngọc Thuận).

Nhận được tin báo, Công an xã Hùng Hải, Công an huyện Diễn Châu, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và cơ quan pháp y đã có mặt, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy tìm kẻ gây án.

Ngay trong đêm, cơ quan chức năng đã bắt giữ thành công Đinh Văn Quyền (SN 1996, trú tại xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu), kẻ được xác định gây ra vụ án nói trên.

Bước đầu, nguyên nhân vụ việc được xác định là do mâu thuẫn tình cảm giữa Quyền và H.. Nạn nhân T. là bạn của H., được rủ đi chơi cùng.

Vụ án đang được Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An điều tra.