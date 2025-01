Bắt kẻ giết người, cướp tài sản ở Long An sau 1 giờ gây án

Ngày 18/1, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An, tạm giữ Nguyễn Công Khánh (SN 1984, quê Sóc Trăng), để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Két sắt trong nhà bà U. bị mở toang (Ảnh: H.B.).

Theo công an, khoảng 9h cùng ngày, người dân tại khu vực ấp 5, xã Lương Bình (huyện Bến Lức) phát hiện bà N.T.M.U. (58 tuổi, ngụ địa phương) bị thương tích nặng trong phòng ngủ, két sắt trong nhà mở toang. Người dân đã trình báo công an.

Cơ quan chức năng huyện Bến Lức đã đến khám nghiệm hiện trường. Công an xác định bà U. bị vật cứng đập vào đầu, người đa chấn thương. Nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), cấp cứu trong trình trạng nguy kịch.

Qua truy xét, công an xác định Khánh là nghi can, liền bắt giữ sau một giờ gây án. Tại cơ quan điều tra, ông ta thừa nhận hành vi phạm tội. Công an huyện Bến Lức đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.