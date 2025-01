Nghi phạm giết người bị bắt tại bệnh viện vì đến trị thương sau khi gây án

Ngày 18/1, Công an tỉnh Bến Tre cho biết đang tạm giữ hình sự Đặng Minh Hiền (21 tuổi, ngụ phường 3, TP Tân An, tỉnh Long An) để điều tra hành vi Giết người.

Nghi phạm Đặng Minh Hiền với vết thương ở tay (Ảnh: CTV).

Trước đó, chiều 17/1, người dân xã Tân Phú (huyện Châu Thành) phát hiện một người tử vong, nghi là nạn nhân vụ án mạng.

Khám nghiệm hiện trường, công an xác định người chết là anh K. (37 tuổi, ngụ xã Tân Phú). Anh K. bị hung thủ dùng dao đâm nhiều nhát vào lưng, đùi.

Tối cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện Đặng Minh Hiền đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An có dấu hiệu nghi vấn. Hiền bị thương ở cánh tay trái, là dấu vết của một vụ ẩu đả.

Qua làm việc, Hiền thừa nhận đã giết anh K. vì mâu thuẫn cá nhân.