An Giang khởi tố 2 cán bộ vi phạm quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Ngày 29/3, Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Phong (SN 1988), cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất TP Long Xuyên và Nguyễn Thiện Thanh (SN 1976), cán bộ Phòng Tài nguyên và môi trường TP Long Xuyên) về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Chiều cùng ngày, Cơ quan điều tra cũng đã thi hành lệnh khám xét nơi làm việc, nhà riêng của một số cán bộ liên quan trong vụ việc để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh khám xét nơi làm việc của Nguyễn Thiện Thanh, cán bộ Phòng Tài nguyên và môi trường TP Long Xuyên (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, vào ngày 1/8/2022, ông Võ Văn Trung, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Long Xuyên được phát hiện tử vong tại nhà riêng.

Thời điểm này, ông Trung bị đình chỉ công tác để phục vụ việc điều tra một vụ án có liên quan đến sai phạm trong lĩnh vực đất đai đang được Công an tỉnh An Giang thụ lý.