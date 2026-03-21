Người nước ngoài nghi bị sát hại trong khách sạn ở TPHCM

Ngày 21/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra vụ người đàn ông nước ngoài tử vong trong khách sạn ở phường An Lạc.

Nhà chức trách đưa thi thể nạn nhân về nhà xác (Ảnh: Thuận Lâm).

Theo thông tin điều tra ban đầu, chiều 20/3, người đàn ông quốc tịch nước ngoài được phát hiện tử vong trong khách sạn ở phường An Lạc, TPHCM.

Qua ghi nhận ban đầu, nhà chức trách phát hiện nạn nhân có dấu hiệu bất thường, nghi bị sát hại. Nghi phạm liên quan đến vụ việc cũng là một người nước ngoài, đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra.

Theo những người làm trong khách sạn cho biết, người đàn ông thuê phòng ở khách sạn này. Người thân sau khi không liên lạc được với nạn nhân đã liên hệ nhân viên khách sạn kiểm tra, phát hiện người này đã tử vong.

Cảnh sát đã đưa thi thể nạn nhân về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.