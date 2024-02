Truy tìm phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam ở Hà Giang

Trưa 26/2, Công an tỉnh Hà Giang phát đi thông báo truy tìm phạm nhân bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Phạm nhân này là Giàng Mí Sỳ (SN 1993, ở huyện Yên Minh).

Công an tỉnh Hà Giang thông báo đặc điểm nhận dạng của phạm nhân như sau: Cao 1m70; sống mũi thẳng; nếp tai dưới; dái tai vuông chúc; có nốt ruồi trên trước mép phải.

Phạm nhân Giàng Mí Sỳ (Ảnh: Công an Hà Giang).

"Trưa 25/2, phạm nhân đã bỏ trốn khỏi cơ sở giam giữ tại Trại tạm giam, Công an tỉnh Hà Giang. Phạm nhân Giàng Mí Sỳ bị bắt về tội Trộm cắp tài sản, với mức án phạt 18 tháng tù giam, đang chấp hành án tại Trại giam Hồng Ca, Bộ Công an. Khi được trích xuất phục vụ điều tra vụ án khác, phạm nhân đã bỏ trốn khỏi cơ sở giam giữ Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Giang", thông báo của Công an tỉnh Hà Giang nêu rõ.

Cơ quan công an cho biết, nếu ai phát hiện hoặc có thông tin về phạm nhân trên, đề nghị báo ngay cho Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hà Giang (số thường trực: 069.2429.148, hoặc Thượng tá Nguyễn Trọng Tuệ, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hà Giang, số điện thoại: 0903.289.878) hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

Ảnh: Trần Thanh