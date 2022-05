4 nhóm đối tượng khai thác trộm hơn 500m3 đá

Ngày 30/5, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát môi trường và Công an huyện Nghĩa Đàn đã phát hiện, bắt giữ 4 nhóm đối tượng khai thác đá trái phép trên địa bàn xã Nghĩa Đức (huyện Nghĩa Đàn) và một phần tiếp giáp với thị xã Thái Hòa.

Hiện trường khai thác đá trái phép quy mô lớn trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn (Ảnh: Đức Vũ).

Các đối tượng lợi dụng với danh nghĩa "cải tạo vườn đồi" để khai thác đá (Ảnh: Đức Vũ).

4 đối tượng cầm đầu 4 nhóm người khai thác đá trái phép là Bùi Văn Đông (SN 1981, trú tại xã Đồng Hợp); Hồ Văn Thái (SN 1993, trú tại xã Đồng Hợp); Đặng Thị Nga (SN 1974, trú tại thị trấn Quỳ Hợp), đều thuộc huyện Quỳ Hợp, và Nguyễn Trọng Đại (SN 1968, trú tại xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng lập biên bản thu giữ hơn 508m3 đá (tương đương khoảng 1,3 nghìn tấn đá), 4 máy xúc, 2 ô tô tải, 4 hệ thống máy khoan đá.

Những phiến đá nặng hàng chục tấn được múc lên từ lòng đất (Ảnh: Đức Vũ).

Những phiến đá thành phẩm có giá trị kinh tế cao được công an phát hiện (Ảnh: Đức Vũ).

Khối lượng đá thu được hơn 500m3 (Ảnh: Đức Vũ).

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An đấu tranh, mở rộng.