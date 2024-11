4 giám đốc công ty ở TPHCM bắt tay lừa đảo khách thuê căn hộ Ecohome

Ngày 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam: Mai Thái An (SN 1983, Giám đốc Công ty Thương mại Thái An An), Nguyễn Thị Ngọc Giàu (vợ An, SN 1986), Trương Khánh Tân (Giám đốc Công ty Bất động sản Bảo Nam, SN 1985, cùng ngụ TP Thủ Đức), Bùi Văn Vinh (SN 1984, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Phú Quý) và Trần Cát Tường (Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Lava Smile, SN 2000, cùng ngụ quận Bình Thạnh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhóm người bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo nội dung vụ án, vợ chồng Mai Thái An và Nguyễn Thị Ngọc Giàu đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa chỉ 530A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh. Tháng 6/2020, họ được UBND quận Bình Thạnh cấp giấy phép xây dựng để thi công nhà ở, cấu trúc 1 tầng hầm, 1 tầng lửng và 5 tầng lầu.

Tuy nhiên, An đã liên hệ với Bùi Văn Vinh, Mạc Vũ Toàn, thực hiện một bản thiết kế khác với 1 tầng hầm, 1 tầng lửng, 6 tầng lầu và ngăn được 57 phòng, tăng 12 phòng so với thực tế, đặt tên Căn hộ Ecohome.

Do giấy tờ nhà đất An đã thế chấp ngân hàng không thể ra công chứng, An và Vinh thống nhất để đại diện Công ty Phú Quý do Bùi Văn Vinh làm giám đốc ký chứng kiến trên hợp đồng thuê, tạo lòng tin cho khách hàng.

An cũng ký hợp đồng với Công ty Phú Quý của Vinh và Công ty Bảo Nam do Tăng Khánh Tân làm giám đốc, để tìm khách hàng thuê căn hộ trên. Các đối tượng chỉ đạo nhân viên môi giới quảng cáo bán căn hộ, nhưng đến khi khách hàng ký đặt cọc xong mới biết là hợp đồng thuê dài hạn 50 năm.

Thông qua 2 công ty trên, An và Giàu đã ký tổng cộng 57 hợp đồng cho thuê dài hạn 50 năm và thu số tiền khoảng 42 tỷ đồng. Trong đó, tầng 6 không có trên giấy tờ của căn nhà, An và Giàu đã ký kết 9 hợp đồng, thu tổng số tiền khoảng 8,3 tỷ đồng. Vinh hưởng lợi được khoảng 1,2 tỷ đồng, Tân hưởng lợi 150 triệu đồng.

Năm 2023, Công ty Phú Quý không tiếp tục môi giới, do đó Mai Thái An thuê Trần Cát Tường đứng ra quản lý căn hộ trên. An cũng nhờ Tường đứng tên làm Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Lava Smile, để ký chứng kiến, đóng dấu pháp nhân công ty bên chứng kiến trên các hợp đồng cho thuê căn hộ dài hạn, dù An biết rõ Công ty Lava Smile không có chức năng kinh doanh bất động sản mà hoạt động trong lĩnh vực y tế và nha khoa.

Từ tháng 9/2023 đến nay, mặc dù Công ty Lava Smile đã bị Chi Cục thuế quận Bình Thạnh đóng mã số thuế do không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, Tường vẫn đại diện Công ty Lava Smile ký chứng kiến cho 4 khách hàng trên các hợp đồng thuê căn hộ dài hạn tại căn nhà trên. Ngoài ra, An còn cùng lúc ký hợp đồng với 2 khách hàng khác nhau thuê cùng một căn hộ (tổng cộng 14 người/7 căn hộ) để lấy tiền, nhưng không giao căn hộ.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của nhóm người trên phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam.