Dùng ô tô chở 2 người vượt biên sang Campuchia với giá 60 triệu đồng

Dân trí Lợi dụng đêm tối, H. chở hai vị khách đến khu vực cửa khẩu để vượt biên sang Campuchia với giá 30 triệu đồng/người.

Ngày 7/9, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, lực lượng chức năng của đơn vị này vừa phát hiện 2 vụ việc có dấu hiệu đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới.

Lợi dụng đêm tối, các đối tượng chuẩn bị vượt biên sang Campuchia.

Theo đó, vào 23h ngày 6/9, Công an huyện Châu Thành phối hợp Công an xã Thành Long phát hiện xe ô tô do tài xế K.Đ.H. (36 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) chở trên xe 2 người là T.V.B. (22 tuổi, ngụ huyện Bến Cầu, Tây Ninh) và L.V.Tr. (27 tuổi, ngụ thành phố Hải Phòng) có dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, công an nghi vấn có dấu hiệu đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới nên mời về trụ sở làm việc.

Qua khai thác nhanh, H. khai nhận đã đón Tr. và B. tại khách sạn ở thành phố Tây Ninh. Sau đó, H. chở cả 2 đến khu vực cửa khẩu Phước Tân để xuất cảnh trái phép sang Campuchia với thù lao 30 triệu đồng/người.

Theo điều tra ban đầu, H. nhận chở khách xuất cảnh trái phép sang Campuchia với thù lao 30 triệu đồng/người.

Cũng trong đêm 6/9, Công an huyện Châu Thành phối hợp Công an xã Trí Bình bắt giữ thêm một xe ô tô do tài xế B.T.S. (27 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) chở 2 người là T.N.N. (22 tuổi, ngụ huyện Bến Cầu, Tây Ninh) và P.L.M.H. (25 tuổi, ngụ huyện Tân Châu, Tây Ninh) từ khách sạn H.S. (TP Tây Ninh) đi cửa khẩu Phước Tân để xuất cảnh trái phép.

Ngay sau đó, Công an huyện Châu Thành phối hợp cùng Công an TP Tây Ninh kiểm tra khách sạn H.S. phát hiện thêm 11 người lưu trú tập kết tại khách sạn, chờ để được đưa sang Campuchia.

Sơn Nhung