20.000 bình nước Lavie giả được trà trộn bán cho người dân Hà Nội

Ngày 14/10, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với 4 người về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm.

Theo cơ quan chức năng, ngày 2/10, Công an TP kiểm tra xưởng sản xuất nước của đối tượng Lê Văn Viết (37 tuổi, ở phường Long Biên, TP Hà Nội) tại xã Phù Đổng (Hà Nội), phát hiện, bắt quả tang các đối tượng đang dùng vòi bơm nước máy vào các bình Lavie (đã được chuẩn bị từ trước).

Công an thu giữ hơn 500 bình nước Lavie giả các loại 19l và 18,5l.

Xưởng sản xuất nước của Viết (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại nhà xưởng sản xuất, Viết cho lắp đặt hệ thống sản xuất, máy khò, máy dập ngày tháng, màng co nilon, tem nhãn nước Lavie, các loại hóa chất tẩy rửa... để phục vụ cho việc sản xuất nước giả.

Vỏ bình Lavie được các đối tượng thu gom trôi nổi trên địa bàn, sau đó vận chuyển, tập kết về xưởng sản xuất tại địa điểm trên. Tại đây, Viết chỉ đạo Phạm Tiến Hùng, Lê Thị Châm và Lý Quốc Khánh tiến hành sục, rửa, làm sạch để khô ráo rồi bơm trực tiếp nước máy vào bình.

Sau khi sản xuất xong các bình nước Lavie giả, Viết sẽ sử dụng các ô tô tải để vận chuyển nước Lavie giả đến 3 kho hàng trên địa bàn TP Hà Nội. Sau đó, các bình nước giả được trà trộ với những bình nước Lavie chính hãng, bán cho người dân, các công ty, cơ quan... trên địa bàn thành phố.

Trung bình mỗi ngày, Lê Văn Viết và đồng bọn sản xuất, bán ra thị trường khoảng 100 bình nước Lavie giả (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an Hà Nội cho biết, trung bình mỗi ngày, Lê Văn Viết và đồng bọn sản xuất, bán ra thị trường khoảng 100 bình nước Lavie.

Giá mỗi bình nước sản xuất ra khoảng 10.000 đồng, được Viết bán ra với giá gần 70.000 đồng/bình. Từ tháng 3 đến hết ngày 1/10, Viết bán khoảng 20.000 bình nước Lavie giả cho người dân sử dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công an Hà Nội đang tiến hành truy vết những cơ sở đã tiêu thụ nước Lavie giả của đối tượng Lê Văn Viết trong thời gian qua, thu hồi nhiều bình nước Lavie giả chưa được tiêu thụ ra thị trường.