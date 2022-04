20 nam nữ vào quán karaoke tổ chức "tiệc" ma túy

Sáng 15/4, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội vừa phối hợp với Công an huyện Yên Định và Công an thị trấn Quán Lào bắt quả tang 20 đối tượng đang sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Trước đó, 20 đối tượng gồm cả nam và nữ đến một quán karaoke trên địa bàn thị trấn Quán Lào rồi tổ chức sử dụng ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ một túi nilon đựng các viên ma túy (dạng kẹo) cùng nhiều công cụ, đồ vật, tài sản liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh, 9/20 đối tượng dương tính với ma túy.

Bước đầu, công an xác định 5 đối tượng đứng ra tổ chức sử dụng ma túy gồm: Bùi Thị X. (SN 2006, ở xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc); Bùi Thúy Hằng (SN 1997, ở xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành); Nguyễn Văn Ánh (SN 1994) và Trương Huyền Đ. (SN 2005), Nguyễn Đ.A. (SN 2005), đều ở xã Định Tiến, huyện Yên Định.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.