Gần 20 nam nữ "thác loạn" ma túy trong quán karaoke

Dân trí Cảnh sát vừa ập vào bắt quả tang 17 đối tượng cả nam và nữ đang "thác loạn" ma túy trong một quán karaoke trên địa bàn huyện Yên Định (Thanh Hóa).

Ngày 20/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội của đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Yên Định bắt quả tang 17 đối tượng (gồm 9 nữ, 8 nam) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Galaxy (ở thôn Diễm Thượng 2, xã Định Liên, huyện Yên Định) do Lê Bá Cường làm chủ.

Các đối tượng bị bắt giữ khi đang "thác loạn" ma túy trong quán karaoke (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 3 viên ma túy tổng hợp dạng kẹo, một đầu thu camera cùng nhiều công cụ, đồ vật, tài sản liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh, các đối tượng đều dương tính với các chất ma túy.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng đứng ra tổ chức sử dụng ma túy là Trịnh Huỳnh Phong (SN 1994, ở xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân).

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Bình Minh