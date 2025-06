2 người dùng dao khống chế, trói tay nữ nhân viên cửa hàng ở Bình Phước

Ngày 22/6, Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ Cao Xuân Hiến (SN 2001) và Nguyễn Minh Hoàng (SN 2005, cùng ngụ tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, tối 16/6, Hiến và Hoàng đến cửa hàng thời trang ở khu phố Thanh Xuân, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, giả vờ mua gấu bông.

Nữ nhân viên bị Hiến và Hoàng khống chế (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau đó, cả hai dùng dao khống chế chị L.N.T.V. (SN 2004, ngụ Bình Phước, nhân viên cửa hàng). Mặc cho nạn nhân van xin, cả hai vẫn khống chế rồi trói tay chị V.. Sau đó, một trong hai người này đã mở ngăn kéo lấy đi 1,5 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an thị trấn Thanh Bình đã đến hiện trường lấy lời khai của nạn nhân, đồng thời phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước vào cuộc điều tra, truy xét đối tượng.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an vào cuộc và bắt giữ cả hai nghi can khi đang lẩn trốn tại một nhà trọ. Tại cơ quan công an, Hiến và Hoàng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.