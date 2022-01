2 hotgirl chuyên livestream bán hàng lao vào ẩu đả, xôn xao dư luận

Ngày 17/1, Công an phường Nguyễn Cư Trinh đã bàn giao vụ việc ẩu đả giữa 3 cô gái, xảy ra tại cửa hàng thời trang trên đường Nguyễn Trãi cho Công an Quận 1, TPHCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo thông tin ban đầu, ngày 16/1, chị Trần Nguyễn Trà My, còn gọi là Trần My (25 tuổi) cùng chị K. đến cửa hàng thời trang Trang Nemo gặp chị Nguyễn Hương Trang (còn gọi là Trang Nemo, 30 tuổi, chủ cửa hàng) để giải quyết mâu thuẫn.

Hình ảnh ẩu đả xảy ra tại cửa hàng (Ảnh cắt từ clip).

Trần My và Trang Nemo được biết đến là các hotgirl chuyên livestream bán hàng, khá nổi tiếng trên mạng xã hội tại TPHCM.

Trong lúc nói chuyện, chị K. có bênh vực My nên xảy ra cự cãi với Trang. Sau đó, Trang giật khẩu trang rồi cùng nhân viên lao vào đánh chị K.

Do Trang phát trực tiếp cuộc "nói chuyện" lên mạng xã hội nên hàng chục người hiếu kỳ tìm đến cửa hàng theo dõi.

Nhận tin báo, Công an phường Nguyễn Cư Trinh đã đến ổn định trật tự, mời những người liên quan về trụ sở để làm rõ.

Bước đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ ẩu đả xuất phát từ mâu thuẫn giữa Trang và My. Cụ thể, Trang cho rằng, Trần Nguyễn Trà My đã sử dụng hình ảnh từ các trang mạng của mình để đăng tải livestream bán sản phẩm giảm cân y hệt với giá rẻ và bán hàng giả.

Thấy vậy, My cùng chị K. đến cửa hàng của Trang để "nói chuyện" thì xảy ra sự việc trên.

Vụ ẩu đả khiến chị K. bị đa chấn thương, phải nhập viện cấp cứu.