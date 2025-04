18 thanh thiếu niên mang vũ khí hỗn chiến trong đêm

Ngày 19/4, Công an tỉnh Nghệ An thông tin về việc Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ một nhóm gồm 18 đối tượng tại thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc, có hành vi mang theo nhiều hung khí, gây rối trật tự công cộng, cố ý làm hư hỏng tài sản.

Tối 13/4, 3 nhóm thanh thiếu niên, trong đó có 5 người chưa đủ 16 tuổi, đã mang theo nhiều loại hung khí nguy hiểm như súng cồn tự chế, súng ná, kiếm và đạn bi sắt. Các đối tượng này đã rượt đuổi nhau trên các tuyến đường thuộc phường Nghi Hương và Thu Thủy, thành phố Vinh.

Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Văn Hậu).

Trong quá trình hỗn chiến, các đối tượng đã dùng súng cồn bắn đạn bi sắt làm vỡ một tấm kính của nhà hàng, gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương để khám nghiệm hiện trường, khoanh vùng và xác minh các đối tượng nghi vấn.

Chỉ sau chưa đầy 24 giờ tiếp nhận thông tin, ngày 14/4, lực lượng chức năng đã đồng loạt bắt giữ toàn bộ 18 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật gồm: 3 khẩu súng cồn tự chế, 2 khẩu súng ná, 1 chai đựng đạn bi sắt, 4 thanh kiếm và 4 mô tô.

Tang vật được thu giữ (Ảnh: Văn Hậu).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định tạm giữ hình sự 13 đối tượng, tiếp tục điều tra mở rộng và truy bắt các đối tượng có liên quan.

Theo Công an Nghệ An, vụ việc này là lời cảnh báo đáng lo ngại về tình trạng thanh, thiếu niên manh động, sử dụng hung khí tự chế để giải quyết mâu thuẫn, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nếu không kịp thời ngăn chặn.

Lực lượng công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, kịp thời tố giác các hành vi tụ tập, mang theo hung khí có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng để đảm bảo an toàn cho cộng đồng.