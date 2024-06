14 thanh niên đi ô tô từ Long An lên Đồng Nai hỗn chiến

Ngày 14/6, Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Minh Lực (ngụ Long An) cùng 13 người để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Trước đó, nhóm Lực hẹn với nhóm Phan Đình Lâm (ngụ Đồng Nai) đến huyện Định Quán để "nói chuyện" vào tối 20/5.

Nhóm thanh niên từ Long An lên Đồng Nai giải quyết mâu thuẫn bị tạm giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước khi đi, Lực gọi thêm 13 người bạn ở các tỉnh Long An, Kiên Giang, Cà Mau, mang theo mã tấu, bình xịt hơi cay, dao phóng lợn... lên ô tô 16 chỗ, xuất phát từ huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) lên huyện Định Quán, để "giải quyết mâu thuẫn".

Nhận được tin báo, lực lượng 161 phối hợp với công an các xã Gia Canh, Phú Ngọc, Ngọc Định (huyện Định Quán) tuần tra chốt chặn. Khi cả hai nhóm chuẩn bị đến điểm hẹn, hàng chục trinh sát ập vào, vây bắt, ngăn chặn vụ "hỗn chiến".

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện ô tô 16 chỗ của nhóm Lực có nhiều hung khí nguy hiểm nên bắt giữ. Phát hiện nhóm đối thủ bị bắt, nhóm của Lâm giải tán, bỏ trốn ngay trong đêm.