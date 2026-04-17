12 người bị khởi tố sau cuộc hỗn chiến ở quán trà sữa

Sáng 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 12 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn xã Hiền Quan.

Theo công an, khoảng 22h ngày 20/12/2025, một nhóm 10 đối tượng do L.C.Đ (SN 2008, trú ở khu 16, xã Hiền Quan) cầm đầu, điều khiển 5 xe máy lạng lách, đánh võng tại khu vực đường huyện lộ 70, phía trước quán trà sữa Moon ở khu 8, xã Hiền Quan.

Nhóm thanh niên liên tục đi lại, hò hét, chửi bới nhằm khiêu khích một nhóm thanh niên khác đang ngồi trong quán trà sữa. Sau đó, hai bên sử dụng ghế, chổi và các vật dụng tại chỗ lao vào hỗn chiến.

Dù vụ việc không gây thiệt hại nghiêm trọng về sức khỏe và tài sản nhưng công an nhận định hành vi của các đối tượng gây mất trật tự công cộng nghiêm trọng, tạo tâm lý hoang mang, bức xúc trong nhân dân trên địa bàn.

Đáng chú ý, trong số 13 trường hợp liên quan trực tiếp đến vụ việc có một trường hợp mới 12 tuổi (chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo Điều 12 Bộ luật Hình sự).

Trong số 12 bị can bị khởi tố có 8 đối tượng trong độ tuổi từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi và 5 đối tượng đang là học sinh tại các trường THPT trên địa bàn.

Vụ việc được coi là hồi chuông cảnh báo về tình trạng vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên hiện nay. Để ngăn chặn tình trạng này, công an đề nghị các bậc phụ huynh nâng cao trách nhiệm, quản lý chặt chẽ giờ giấc và các mối quan hệ xã hội của con em mình.

Phụ huynh tuyệt đối không giao xe máy cho con khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện, nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc.