Yamaha “NVX điện” có thể về Việt Nam: 2 pin tháo rời, đi 106 km/lần sạc

Tại sự kiện vừa diễn ra ở Ấn Độ, Yamaha bất ngờ trình làng xe máy điện Aerox E hoàn toàn mới đến công chúng. Xe được phát triển dựa trên xe tay ga thể thao NVX (Aerox) thế hệ thứ 2, hay còn được biết đến là NVX V2.

Hãng xác nhận Aerox E dành cho khu vực Đông Nam Á và các thị trường đang phát triển. Do đó, không loại trừ khả năng “NVX chạy điện” sẽ được phân phối ở Việt Nam.

Yamaha Aerox E thừa hưởng kiểu dáng thể thao, khỏe khoắn của chiếc NVX (Ảnh: Rushlane).

Khác biệt lớn nhất nằm ở khả năng vận hành với mô-tơ điện dẫn động trục sau, công suất tối đa 12,73 mã lực và mô-men xoắn cực đại 48Nm. Như vậy, Aerox E có sức kéo cao hơn tới 33,8Nm so với NVX 155 hiện hành ở Việt Nam, đồng thời áp đảo Honda CUV e: (8,04 mã lực, 22Nm). Tốc độ tối đa 100km/h.

Ngoài các chế độ lái Tiết kiệm, Thông thường và Thể thao, xe còn cung cấp chế độ Boost - huy động toàn bộ sức mạnh trong thời gian ngắn - giúp những pha vượt xe diễn ra nhanh chóng và an toàn hơn.

Với khối lượng bản thân 139kg, Aerox E nặng hơn 13kg so với NVX và 5kg so với Honda SH160i (Ảnh: Rushlane).

Cung cấp năng lượng cho động cơ là hệ thống 2 pin nằm gọn trong cốp, mỗi pin có dung lượng 1,5kWh. Người dùng có thể tháo pin khỏi xe để sạc riêng.

Nhà sản xuất công bố phạm vi di chuyển lên tới 106 km/lần sạc, thời gian sạc từ 0-100% của mỗi pin là 3 tiếng 10 phút. Tương tự “đồng hương” CUV e:, Aerox E cũng được trang bị “số lùi” như trên ô tô. Phanh đĩa ở bánh trước lẫn sau, riêng phanh trước tiếp tục có sự hỗ trợ từ hệ thống chống bó cứng phanh (ABS).

Cốp xe Aerox E có không gian đủ dùng, không quá hạn chế như trên Honda CUV e: (Ảnh: ZigWheels).

Về thiết kế, Yamaha đã lược bỏ ống xả và bổ sung loạt điểm nhấn màu xanh trên Aerox E. Toàn bộ hệ thống đèn trên xe sử dụng bóng LED. Nắp bình xăng biến mất, tạo ra mặt phẳng chứa đồ thuận tiện.

Mặt đồng hồ LCD đơn sắc được thay thế bằng loại TFT 5 inch đa sắc. Màn hình này hiển thị thông báo cuộc gọi, tin nhắn, thậm chí là tính năng dẫn đường của Google Maps khi kết nối phương tiện với điện thoại bằng tính năng Y-Connect.

Các tiện ích khác như hệ thống khóa thông minh (Smart Key) hay hộc chứa đồ phía trước đi kèm cổng sạc điện thoại được mang từ NVX sang. Yếu tố công thái học đã được tinh chỉnh nhằm đảm bảo trải nghiệm cầm lái thú vị.

Đi kèm màn hình TFT mới là cụm phím điều khiển cỡ lớn bên trái, cho phép người lái chuyển đổi giữa nhiều giao diện (Ảnh: Rushlane).

Giới truyền thông Ấn Độ cho biết Aerox E dự kiến được mở bán trong quý I năm sau với mức giá 290.000 Rupee Ấn Độ, tương đương 86 triệu đồng. Nếu về Việt Nam, xe có thể sẽ cạnh tranh với Dat Bike Quantum S (34,9-49,9 triệu đồng) - vốn vượt trội về tầm hoạt động 200-285km.

Yamaha NVX tại nước ta hiện ở thế hệ thứ 3, giá bán dao động từ 56,5 triệu đến 69 triệu đồng. Được bổ sung nhiều công nghệ như hệ truyền động YECVT (Yamaha Electric CVT) hay bảng đồng hồ TFT có chức năng dẫn đường, song sức hút của mẫu xe tay ga này bị ảnh hưởng phần nào bởi những quy định hạn chế xe xăng dự kiến có hiệu lực vào những năm tới.

Hãng cũng đang phân phối xe máy điện Yamaha NEO’s (49,091 triệu đồng) với khay pin chứa vừa 2 pin có thể tháo rời cùng lúc, mỗi pin cho tầm hoạt động tối đa 72km - theo công bố của nhà sản xuất. Khách hàng mua xe trong tháng 11 được giảm trực tiếp 15 triệu đồng, hạ giá thực tế xuống 34,091 triệu đồng.