Theo đó, chiếc xe container đã bất ngờ tạt sang làn đường bên phải mà không hề có tín hiệu nào báo trước, thậm chí còn khiến tài xế xe phía sau rối trí khi chỉ nháy đèn xi-nhan bên trái. Pha "cướp đường" của xe container ở tốc độ khoảng 90km/h suýt chút nữa đã khiến xe phía sau gặp nạn.

Xi nhan trái nhưng tạt phải, xe container "chơi ú òa" trên đường cao tốc (Video: OFFB).

"Em xem video thì thấy làn đường phía trước xe container không vướng gì cả nhưng tài xế vẫn đánh lái gấp để tạt sang phải như kiểu cố tình không cho xe có camera hành trình vượt lên. Nếu đúng như vậy thì còn đáng lên án hơn nữa, vì đó không chỉ là sự bất cẩn, mà là coi thường luật pháp và tính mạng của người khác", tài khoản Quang Đức nhận xét sau khi xem video.

"Tài xế xe container không hề nhìn gương thì phải. Thật sự rất khó hiểu với pha tạt đầu này. Quá nguy hiểm! Rõ ràng đang đi trên làn đường thoáng lại lao sang làn có xe chạy phía trước. Hay là muốn dằn mặt xe có "cam" nhỉ? May mà xe phía sau phanh và né kịp chứ không thì có khi rụng gương, toác đầu vì ông xe container. Dù lý do là gì thì khi xe phía sau xin đường mà đủ điều kiện an toàn thì xe container cũng không được phép ngáng đường như vậy. Hay là tài xế xe container buồn ngủ nên bị lạng tay lái?", tài khoản Hải Bắc nêu nhiều ý kiến băn khoăn.

Luật Giao thông đường bộ 2008 và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành đều quy định người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ phải bật đèn tín hiệu xi nhan khi chuyển hướng, chuyển làn.

Về mức phạt, theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP, tài xế điều khiển xe ô tô chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước khi chạy trên đường cao tốc sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng, và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe trong 1-3 tháng.

Nếu chuyển làn đường không đúng quy định, thì người điều khiển ô tô sẽ bị phạt 10-12 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe trong 2-4 tháng.