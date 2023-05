Video do camera hành trình trên xe ô tô phía sau ghi lại vào sáng 17/5 cho thấy chiếc xe buýt số 46 chạy tuyến Bến xe Mỹ Đình - Đông Anh (Hà Nội) đã thực hiện một pha cua gắt để rẽ, dồn ép các xe nhỏ hơn chạy ở bên phải không còn đường thoát, thậm chí gây va chạm.

Kiểu đi ẩu điển hình khiến xe buýt bị gọi là "hung thần đường phố" (Video: Otofun).

Trường hợp này tôi nghĩ không phải do điểm mù, vì nếu vào điểm mù thì xe bus cứ thế phăng phăng mà đi, đâu có phanh khựng lại mấy nhịp. Phanh lại mấy nhịp như vậy chứng tỏ tài xế có nhìn thấy xe con, nhưng kiểu muốn cố tình ép dằn mặt xe con", tài khoản Nguyễn Bách nhận xét sau khi xem clip.

Tài khoản Minh Tuấn cũng đồng tình: "Đây là kiểu đi kém văn hóa và mất an toàn, chứ không phải do điểm mù nào cả. Xe buýt có gương chiếu hậu khá to và với tình huống như thế này, hoàn toàn có thể quan sát được xe con từ vị trí ghế lái".

Những tình huống như trong clip trên không phải hiếm gặp, thậm chí khá phổ biến và là lý do khiến xe buýt được đặt cho biệt danh không mấy thiện cảm, đó là "hung thần đường phố".

Hầu hết người tham gia giao thông đều có thể nhanh chóng liệt kê những "thói hư tật xấu" của xe buýt, không cần mất nhiều thời gian suy nghĩ, như phóng nhanh vượt ẩu, "lấy thịt đè người", tạt đầu, tranh cướp đường,...

Thực tế là tài xế xe buýt chịu áp lực về thời gian rất lớn; tuy nhiên, cũng không thể lấy đó làm lý do bào chữa cho kiểu đi bạt mạng, bất chấp sự an toàn của những người tham gia giao thông khác. Với bất cứ phương tiện nào, việc đi ẩu đều đáng lên án và cần có biện pháp ngăn chặn.

Trong khi đó, người tham gia giao thông cùng xe buýt trên đường cần lưu ý rằng các xe kích cỡ lớn như vậy thường có nhiều "điểm mù", cần hạn chế đi vào để tránh xảy ra va chạm.

Hình vẽ minh họa điểm mù của các xe cỡ lớn (Ảnh: ST).

Nói một cách dễ hiểu, điểm mù là những vị trí xung quanh xe mà tài xế khó thể quan sát, kể cả khi đã có sự hỗ trợ của gương chiếu hậu. Phương tiện có kích thước càng lớn như xe tải, container, xe bồn… thì càng có nhiều điểm mù. Khi người hoặc phương tiện tham gia giao thông như xe máy, xe đạp, thậm chí ôtô con rơi vào điểm mù sẽ rất dễ xảy ra tai nạn.