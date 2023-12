Xe thể thao điện MG Cyberster ra mắt thị trường ô tô Việt Nam

MGB huyền thoại tái hiện dưới dòng xe điện nâng cấp từ thương hiệu 100 năm

Ngày hội lái thử toàn bộ các dòng xe của thương hiệu MG tại trường đua Đại Nam, Bình Dương vừa được diễn ra do Công ty TNHH SAIC Motor Việt Nam (SMV) tổ chức. Đây là chuỗi hoạt động có quy mô lớn và được đầu tư hoành tráng nhất trong năm 2023 đến từ hãng xe có lịch sử hàng trăm năm này. Sự kiện nhằm tái đánh dấu sự hiện diện của thương hiệu MG tại thị trường Việt Nam.

Sân khấu Lễ hội Âm nhạc Giáng sinh đêm 24/12 (Ảnh: MG).

Với chủ đề "Hyperspace Inbound - Cất cánh vượt thời gian", chương trình mang đến cho khách hàng cơ hội trải nghiệm trực tiếp những sản phẩm mới nhất của thương hiệu. Không chỉ có vậy, người tham dự còn được thưởng thức màn trình diễn đặc sắc, sôi động đến từ huấn luyện viên Rap Việt mùa 3, Big Daddy và DJ Naomi.

Khách tham dự có thể tham gia các hoạt động sôi nổi như vẽ áo, cũng như có cơ hội nhận các quà tặng là voucher trị giá 10 triệu đồng cho mỗi lượt lái thử. SMV còn dành tặng phần quà đặc biệt là một voucher 100 triệu đồng cho một khách hàng may mắn nhất, nhân kỷ niệm 100 năm thương hiệu MG.

Trải nghiệm xe Cyberster cùng hướng dẫn viên chuyên nghiệp (Ảnh: MG).

Tại sự kiện, hàng nghìn người yêu thích ô tô đã được lái thử 4 sản phẩm là MG5, New MG5, MG ZS và MG RX5 trên đường đua Đại Nam. Riêng với dòng xe điện Cybester, dưới sự điều khiển của các huấn luyện viên chuyên nghiệp, người may mắn được ngồi trải nghiệm có thể dùng các giác quan của mình để cảm nhận khả năng vận hành, hiệu suất và công nghệ an toàn được trang bị trên xe.

Những người tham dự ngày hội lái thử xe MG sẽ trở thành những vị khách hàng đầu tiên tại Việt Nam được trải nghiệm siêu xe thể thao điện MG Cyberster.

Sự kiện đánh dấu chặng đường phát triển 100 năm của thương hiệu MG (Ảnh: MG).

Đại diện thương hiệu chia sẻ, chiếc roadster điện đã đánh dấu chặng đường phát triển của thương hiệu MG, cũng như đón chào sự kiện kỷ niệm 100 năm của thương hiệu Anh quốc từ khi thành lập vào năm 1924.

MG Cyberster là siêu xe thể thao điện mui trần 2 chỗ được phát triển dựa trên nền tảng của mẫu xe huyền thoại MGB vào năm 1964. Không chỉ nổi bật với thiết kế thể thao hiện đại, thân xe giữ lại những nét thiết kế DNA đặc trưng riêng của thương hiệu MG từ những ngày đầu phát triển.

Xe còn sở hữu công suất cực đại 536 mã lực và momen xoắn đạt 725 Nm, giúp MG Cyberster có thể tăng tốc từ 0-100km/h trong 3,2 giây. Thiết kế khung gầm của xe được nghiên cứu phát triển bởi kỹ sư của đội vô địch F1 với ưu thế pin siêu mỏng và làm mát nhanh bằng công nghệ tân tiến.

Xe còn được trang bị hệ thống buồng lái thông minh Banma - Cyber OS, hệ thống đã giành giải iF Design Award ở hạng mục trải nghiệm của người dùng. iF Design Award là một trong những giải thưởng lớn về thiết kế được ghi nhận trên toàn cầu.

Xe Cyberster xuất hiện trên sân khấu Lễ hội Âm nhạc Giáng sinh (Ảnh: MG).

Chinh phục bằng ngôn ngữ thiết kế khác biệt của MG RX5

Bên cạnh chiếc MG Cyberster, sản phẩm chiếm được sự quan tâm nhiều nhất của khách hàng phải kế đến MG RX5 trình làng từ tháng 9/2023. Dòng xe này gây ấn tượng và thu hút khách hàng bẳng việc sở hữu ngôn ngữ thiết kế khác biệt. Tạo hình xe RX5 theo hướng thể thao với các đường gấp khúc, cắt xẻ, có thông số dài x rộng x cao là 4.574 x 1.876 x 1.690 mm.

Trên RX5 Lux, xe có đèn chiếu sáng trước - sau đều loại LED. Kích thước la-zăng 19inch kèm phanh đĩa cho cả trước và sau. Hệ thống vận hành xe êm ái gồm bộ giảm xóc độc quyền SACHS và lốp Michelin Pilot Sport. Cốp mở rảnh tay. Phần tiện nghi có ghế và vô lăng bọc da (có lấy chuyển số), màn hình giải trí 14,1 inch, đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, điều hòa tự động 2 vùng, sạc không dây, cửa sổ trời toàn cảnh, phanh tay điện tử...

Động cơ trên MG RX5 là loại tăng áp 1,5 cho công suất 168 mã lực tại vòng tua 5.600 vòng/phút, momen xoắn cực đại 275 Nm tại 2.000-4.000 vòng/phút. Hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp.

Các công nghệ an toàn của xe bao gồm cân bằng điện tử, điều khiển hành trình, hỗ trợ khởi hành ngang và xuống dốc, cảm biến lùi, camera 360 độ, cảm biến áp suất lốp.

Kể từ khi điều hành phân phối tại Việt Nam vào tháng 7/2023, SMV đã thực hiện các chương trình hỗ trợ khách hàng, nâng cao dịch vụ sau bán hàng và ra mắt hai sản phẩm mới New MG5 & MG RX5 vào tháng 9/2023.

5 dòng xe của MG trình làng tại sự kiện lái thử xe - Hyperspace Inbound (Ảnh: MG).

MG là viết tắt của Morris Garages ra đời tại Oxford, Vương quốc Anh vào năm 1924, một trong các thương hiệu ô tô đầu tiên tại Anh, đồng thời trở thành biểu tượng của nền công nghiệp ô tô Anh quốc thời bấy giờ.

SAIC Motor ra mắt MG Cyberster - siêu xe thể thao điện, nhằm chào đón kỷ niệm 100 năm nhân ngày thành lập của thương hiệu MG vào năm 2024. Ngoài ra, đây cũng là sự kiện để chứng minh và đánh dấu cho sự giao thoa giữa quá khứ, hiện tại, tương lai; là hành trình phát triển không ngừng trong một thế kỷ của thương hiệu toàn cầu.