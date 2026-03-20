Chiếc ô tô con chạy như rùa bò, đẩy xe sau vào nguy cơ đè vạch liền

Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 19/3 tại Nghệ An.

Video cho thấy xe gắn camera hành trình đã liên tục bấm còi, nhưng chiếc ô tô con vẫn thong thả chạy hai hàng, trong khi đường chỉ có một làn mỗi bên, khiến xe phía sau buộc phải đè vạch kẻ liền nếu nóng vội muốn vượt.

Chiếc xe mang biển kiểm soát 37A-851.xx chạy hai hàng như rùa bò trên đường (Video: Otofun).

"Rơi vào tình huống này thì tài xế phải tỉnh táo, kiên nhẫn thôi, chỉ nên bám theo sau, chờ tới đoạn hết vạch kẻ liền thì quan sát làn đối diện rồi tranh thủ vượt lên. Các tài xế gặp trường hợp này nên trích xuất hình ảnh camera hoặc nếu có người đi cùng thì nhờ quay video, rồi gửi tới cảnh sát giao thông để xử lý", tài khoản Hoàng Đức bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Rất nhiều ý kiến đồng tình với bình luận trên. Tài khoản Minh Lê bổ sung: "Cứ có cơ chế giám sát và xử lý nghiêm minh thì hành vi "chơi xấu" này sẽ sớm bị dẹp thôi".

Chiều 19/3, Đội 1 Cục CSGT đã xử lý một trường hợp tương tự.

Cụ thể, người dân đăng tải trên mạng xã hội hình ảnh một chiếc xe tải có hành vi chạy chậm (khoảng 15km/h), với biển số bị che mờ, trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, gây ảnh hưởng đến các phương tiện khác. CSGT đã vào cuộc xác minh và lập biên bản xử phạt 23 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe đối với tài xế.