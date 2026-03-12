Xe đổi pin thể thao VinFast Viper thu hút người trẻ với loạt ưu đãi

Sức hút của "tân binh" này càng lớn khi chương trình “Thu xăng - Đổi điện” vừa được Vingroup kích hoạt cộng dồn với loạt ưu đãi giới hạn của đợt đặt cọc sớm (tới 15/3).

Chiếc xe phong cách thể thao cho người trẻ

VinFast Viper ghi điểm nhờ diện mạo cá tính, năng động và đậm chất thể thao. Cụm đèn LED Projector đặt sát hốc bánh, kết hợp khoảng sáng gầm và chiều cao xe lớn… tạo nên “chất riêng” cho Viper.

Mẫu xe mang phong cách thể thao phù hợp với người trẻ (Ảnh: VinFast).

Đây cũng là yếu tố chính thu hút nhiều khách hàng trẻ như anh Trần Gia Huy, sinh viên khoa tài chính một trường đại học tại Hà Nội. “VinFast Viper có thiết kế rất nam tính. Tôi nghĩ đây là lựa chọn hoàn toàn hợp lý cho người trẻ ưa thích phong cách, sự năng động và muốn có một chiếc xe mới mẻ”, anh Huy chia sẻ.

Theo anh, VinFast Viper mang đến cảm xúc của một chiếc xe thể thao thông qua loạt trang bị vượt trội như giảm xóc ống lồng phía trước và giảm xóc đôi có bình dầu phụ phía sau. Ngoài ra, màn hình đồng hồ kỹ thuật số và cốp xe rộng rãi ngay cả khi lắp 2 pin mang tới sự tiện lợi cho chủ xe.

Điểm nhấn của VinFast Viper còn nằm ở khả năng vận hành với mô tơ BLDC Inhub công suất tối đa 3.000W, cho khả năng tăng tốc ấn tượng đặc trưng của mô tơ điện với tốc độ lên tới 70km/h. Với những thông số được công bố, mẫu xe này được đánh giá sẽ sở hữu khả năng di chuyển linh hoạt trong khu vực đô thị.

Nhận xét về khả năng vận hành của Viper, chuyên gia Nguyễn Văn Tới (chủ kênh Youtube OneShot Review) cho biết, với hai pin được sạc đầy, VinFast Viper có khả năng di chuyển tối đa tới 156km. Đây là quãng đường đủ để nhiều người sử dụng thoải mái trong nhiều ngày.

Ưu đãi dồn dập, người mua hưởng lợi lớn

Với nhiều người dùng, khi chọn xe máy điện, yếu tố được cân nhắc không chỉ là thiết kế hay khả năng vận hành mà còn là hệ sinh thái năng lượng và các chính sách hỗ trợ đi kèm. Ở góc độ này, anh Nguyễn Minh Cường (Hà Nội) đánh giá VinFast Viper mang lại giá trị sử dụng lâu dài và xứng đáng để đầu tư.

Nguyên nhân theo anh trước hết đến từ cơ chế đổi pin tiện lợi, đặc biệt là những người sống trong các khu chung cư cũ, chưa có đủ hạ tầng sạc cho xe máy điện. Những trải nghiệm của giới chuyên gia cho thấy, người dùng chỉ mất 1-2 phút để tiếp đầy năng lượng cho chiếc xe của mình. Ngoài ra, chủ xe vẫn có thể chủ động sạc pin tại nhà hoặc hệ thống trạm sạc V-Green.

Anh đánh giá, hệ sinh thái “đủ đầy” này của VinFast biến xe máy điện thành một cỗ máy di chuyển rộng khắp, không giới hạn và thuận tiện.

Điểm đổi pin tiện lợi cho người dùng xe điện (Ảnh: VinFast).

Về chi phí sử dụng, VinFast đang áp dụng chính sách miễn phí đổi pin 20 lần/tháng (tương đương quãng đường tối thiểu 800 km/tháng) cho khách hàng cá nhân đến hết tháng 6/2028. “Điều này có nghĩa trong 2,5 năm tới, tôi không cần lo chi phí sạc điện”, anh Cường nói.

Bên cạnh chất lượng sản phẩm và sự tiện lợi, VinFast Viper còn có sức hút lớn với người tiêu dùng nhờ các chính sách hỗ trợ tài chính từ VinFast. Ngoài ưu đãi 6% của chiến dịch "Mãnh liệt vì tương lai xanh", người mua xe còn được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá trị xe).

Khách hàng đặt cọc trước ngày 15/3 còn được giảm trực tiếp 1 triệu đồng. Người mua có thể mang xe về nhà với khoản trả trước 0 đồng (thông qua hình thức trả góp linh hoạt), giúp giảm áp lực tài chính ban đầu.

Ngoài các chính sách hấp dẫn trên, khách hàng chuyển đổi từ xe xăng cũ sang xe điện VinFast từ ngày 11/3 đến hết ngày 31/3 còn được ưu đãi thêm 5% giá bán. Đây là nội dung của chương trình "Thu xăng - Đổi điện" vừa được Vingroup công bố trước diễn biến khó lường của giá xăng, dầu thế giới. Trên nhiều diễn đàn người dùng, chương trình này nhận được sự quan tâm lớn khi tạo thêm động lực cho người dùng chuyển từ xe xăng sang xe điện.

Với thiết kế cá tính, trải nghiệm lái vượt trội cùng hệ sinh thái sạc, đổi pin linh hoạt, VinFast Viper được đánh giá là người bạn đồng hành của giới trẻ. Cộng hưởng cùng loạt chính sách ưu đãi, mẫu xe này đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc trên thị trường xe hai bánh.