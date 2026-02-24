Bỏ cuộc sau 3 năm, Lamborghini nhận xét xe điện là “thú chơi đắt đỏ”

Đã gần ba năm kể từ khi Lamborghini bất ngờ trình làng một mẫu xe điện. Dù chỉ dừng ở dạng concept, Lanzador được xem là bước khởi đầu để hãng siêu xe Italy bước vào kỷ nguyên xe điện.

Lamborghini từng có kế hoạch thương mại hóa chiếc concept thuần điện Lanzador vào năm 2028 (Ảnh: Lamborghini).

Tuy nhiên, không mất quá nhiều thời gian để thương hiệu siêu xe Italy nhận ra rằng nhóm khách hàng cao cấp của họ không mặn mà với siêu xe không dùng động cơ đốt trong.

Cuối năm 2024, hãng quyết định lùi thời điểm ra mắt phiên bản sản xuất thực tế của Lanzador sang năm 2029. Giờ đây, dự án này chính thức bị khai tử.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Sunday Times, CEO Stephan Winkelmann của Lamborghini thừa nhận rằng tệp khách hàng mục tiêu của hãng hầu như không có nhu cầu chuyển sang xe thuần điện.

Theo ông, khách hàng gần như không quan tâm tới một siêu xe Lamborghini không được trang bị động cơ V8 hay V12.

Vị lãnh đạo người Đức này cho biết Lamborghini đã mất hơn một năm để cân nhắc liệu Lanzador có nên được đưa vào sản xuất thực tế hay không. Sau hàng loạt cuộc thảo luận nội bộ và làm việc với khách hàng và đại lý, hãng quyết định huỷ bỏ dự án vào cuối năm 2025.

Ông Winkelmann thẳng thắn nhận xét xe điện là một “thú chơi đắt đỏ”, đòi hỏi khoản đầu tư tài chính lớn nhưng lợi nhuận mang lại rất hạn chế.

“Việc đầu tư mạnh tay vào phát triển xe thuần điện khi thị trường và khách hàng chưa sẵn sàng sẽ chỉ là một thú chơi tốn kém, đồng thời thiếu trách nhiệm về mặt tài chính đối với cổ đông, khách hàng, nhân viên và gia đình của họ”, ông nói.

Tuy nhiên, Lanzador không hoàn toàn biến mất. Lamborghini dự kiến sẽ ra mắt một phiên bản hybrid cắm sạc (PHEV) vào cuối thập kỷ này. Tương tự, thế hệ tiếp theo của Lamborghini Urus cũng sẽ không trở thành xe thuần điện.

Ông Winkelmann cho biết Lamborghini không thể mạo hiểm làm xe Urus thuần điện vì doanh số khó đạt kỳ vọng. Thay vào đó, mẫu Urus mới - dự kiến ra mắt cùng thời điểm với Lanzador - sẽ tiếp tục sử dụng công nghệ hybrid cắm sạc.

Dù Liên minh châu Âu (EU) đang gây sức ép, buộc các hãng xe phải đẩy mạnh điện hóa và giảm phát thải, Lamborghini vẫn theo đuổi công nghệ động cơ đốt trong.

Theo CEO của hãng, xe điện chưa thể mang lại “cảm xúc kết nối” như xe chạy xăng. Công nghệ hybrid sạc ngoài được xem là phương án dung hòa, vừa đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý, vừa giữ chân khách hàng truyền thống.

Nếu được lựa chọn, có lẽ Lamborghini vẫn muốn tiếp tục bán các mẫu xe thuần động cơ đốt trong (ICE). Nhưng điều đó ngày càng khó khả thi. Khi các quy định khí thải siết chặt, việc điện hóa là điều không thể tránh khỏi.

Từ năm 2035, các nhà sản xuất ô tô hoạt động tại EU phải cắt giảm 90% lượng khí thải CO₂ so với mức năm 2021. Trước đó, vào năm 2030, mục tiêu trung gian yêu cầu lượng phát thải của toàn bộ danh mục sản phẩm của các hãng xe giảm ít nhất 55% so với năm 2021.

Không phải ai cũng đồng tình với quan điểm của Lamborghini. Ferrari chỉ còn vài tháng nữa sẽ giới thiệu Luce - mẫu xe Ferrari đầu tiên không sử dụng động cơ đốt trong, dự kiến ra mắt ngày 25/5.

Bentley cũng chuẩn bị trình làng mẫu xe điện đầu tiên trong năm nay, khiến số lượng hãng xe chưa có xe điện trong danh mục sản phẩm ngày càng ít.

Dù khai tử dự án siêu xe thuần điện Lanzador, Lamborghini không hoàn toàn quay lưng với xe điện. Ở thời điểm hiện tại, hãng cho rằng xe điện chưa phải khoản đầu tư tài chính hợp lý. Nếu vẫn có thể đáp ứng các quy định khí thải bằng công nghệ PHEV, tại sao phải vội vàng lao thẳng vào con đường thuần điện?