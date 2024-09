Volvo và triết lý an toàn của xe sang hiện đại

Một khía cạnh luôn cần thiết để khẳng định giá trị riêng của thương hiệu ô tô hạng sang đó là tính an toàn. Hãng xe Volvo đến từ Thụy Điển đang làm tất cả để tạo ra chiếc xe hơi an toàn cho cả người dùng lẫn các phương tiện xung quanh. Volvo đặt mục tiêu mang lại sự an toàn cho người dùng là tôn chỉ.

Volvo XC90 Recharge đậm phong cách scandinavia và tiên phong trong công nghệ an toàn.

An toàn không phải là tùy chọn

Volvo coi an toàn là tiêu chuẩn trên tất cả các mẫu xe, từ nhỏ nhất như XC40, S60 đến lớn như XC90, S90. Các tiêu chuẩn an toàn như cảnh báo lệch làn, phanh khẩn cấp, túi khí là như nhau trên tất cả các sản phẩm của hãng xe Thụy Điển.

Volvo quan niệm an toàn không phải là thứ khách hàng mất thời gian để cân đo đong đếm. Việc của hãng là tập hợp các công nghệ an toàn trên xe để hành khách luôn có cảm giác bình an trong tâm trí.

"Để có cảm giác an toàn, bạn phải được an toàn. Vì điều này, Volvo luôn cố gắng để trở thành người tiên phong, đặt ra những tiêu chuẩn mới về an toàn cho thương hiệu và cho cả ngành công nghiệp ô tô", Jim Rowan, CEO của Volvo, nói về sứ mệnh theo đuổi các sáng kiến an toàn hồi cuối năm 2022.

Ông Jim Rowan, CEO của Volvo Cars, phát biểu về giá trị cốt lõi của Volvo.

Theo đuổi triết lý an toàn, Volvo chấp nhận đi ngược số đông để bảo vệ người dùng dù rằng lợi ích về mặt thương mại có thể phải đánh đổi. Ví dụ như hãng đặt ra giới hạn tốc độ 180 km/h cho tất cả các mẫu Volvo từ đời 2021 trở đi để hạn chế và giảm thiểu nguy cơ tai nạn nghiêm trọng. Trên chiếc sedan cỡ nhỏ S60 mạnh 249 mã lực hay mẫu SUV đầu bảng XC90 mạnh 462 mã lực, tốc độ tối đa là như nhau.

Hàng ghế sau của xe Volvo không có tính năng chỉnh điện, thứ phổ biến trên hầu hết xe sang trong ngành. Lý do là theo nghiên cứu của hãng, hành khách ngồi sau tiếp nhận va chạm một cách thụ động, nguy cơ mắc kẹt cao. Với thiết kế ghế chỉnh cơ, hành khách có thể thoát ra ngoài nhanh chóng mà không phụ thuộc vào hệ thống điện của xe có hoạt động hay không. Nhờ chỉnh cơ, đội cứu hộ dễ thay đổi vị trí ghế để cứu người trong những tình huống khẩn cấp.

Những công nghệ an toàn cốt lõi

Đầu những năm 1970, Volvo xây dựng một trung tâm nghiên cứu về an toàn để thu thập dữ liệu từ những vụ tai nạn và mức độ chấn thương của hành khách. Nhiều công nghệ an toàn mang tính tiên phong lần lượt được hãng tạo ra và áp dụng lên xe thương mại.

Một trong những thành tựu nổi tiếng nhất của Volvo là cấu trúc SPA được ứng dụng trên tất cả các mẫu xe vào năm 2014. Cấu trúc này được ví như một chiếc lồng bảo vệ cho hành khách, được tạo thành từ thép cường lực cao và thép siêu cường. Trong đó, Volvo thêm vào thép vật liệu boron.

Cấu tạo khung xe Volvo với thành phần là thép boron.

Boron là á kim có độ kéo giãn cao nhất trong các loại vật chất. Chỉ với 7% thép cường lực thuộc kết cấu SPA có thêm boron nhưng độ cứng của khung xe Volvo tăng gấp 4 lần so với các loại thép gia cường thông thường. Bộ khung này có thể chịu được áp lực 1.400 N/mm2 (tương đương áp suất khoảng 203.000 psi). Cùng với túi khí, dây đai an toàn, bộ khung SPA của xe Volvo đã góp phần cứu sống nhiều hành khách trong các vụ tai nạn nghiêm trọng.

Bên cạnh cấu trúc SPA, Volvo còn áp dụng hệ thống rèm bơm hơi giống túi khí. Trang bị này được tích hợp vào khung nóc xe và được kích hoạt trong 25 phần nghìn giây. Khi va chạm xảy ra, rèm cửa được bơm hơi từ phía trước ra phía sau khoang cabin, giúp giảm thiểu chấn thương cho hành khách, đặc biệt trong những vụ va chạm hông hay lật xe.

Hôm 9/9, cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) cho biết đang đề xuất yêu cầu một số loại xe trong tương lai phải được thiết kế lại để giảm nguy cơ chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong cho người đi bộ. Quy định này nhằm giảm tỷ lệ tử vong cho người đi bộ khi họ va vào đầu xe. Về việc này, Volvo đã nghiên cứu và là hãng xe đầu tiên lắp túi khí ở nắp capo gần kính chắn gió trên chiếc V40 từ hồi 2011. Khi va chạm xảy ra, túi khí này của V40 được kích hoạt, giúp người bị xe tông tăng cơ hội sống sót.

Công nghệ city safety trên Volvo giúp nhận biết người đi bộ và các phương tiện giao thông khác, giúp xe di chuyển dễ dàng hơn trong đô thị.

Những công nghệ, phát minh an toàn khác của Volvo kể đến như dây đai an toàn ba điểm, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phát hiện người đi bộ, hệ thống bảo vệ khi lật xe, thiết kế ghế bảo vệ cột sống cho người ngồi, ghế trẻ em quay về phía sau…

Với Volvo, công nghệ an toàn là giá trị mà khách hàng ít hoặc không thể nhìn thấy khi mới mua xe. Nhưng chúng luôn hiện diện, xuất hiện và hỗ trợ người lái đúng thời điểm. Đó là một sự trọn vẹn vừa đủ và an toàn trong tâm trí là điều mà Volvo mong muốn mang lại cho người dùng.