VinFast VF 9: Ghế massage, treo khí nén, chi phí vận hành tiết kiệm

Hợp lý từ bài toán mua xe tới chi phí vận hành

“Đi VF 9 đường dài đúng là sướng thật”, là nhận định của anh Trịnh Lê Hùng (kênh Autodaily) trong hành trình hơn 200 km hướng về Sa Pa. Đối với vị chủ xe đã trải nghiệm hàng loạt dòng xe từ xe phổ thông tới xe hạng sang trên thị trường, VF 9 là mẫu xe mang lại cho anh ấn tượng, trong đó, nổi bật nhất là bài toán chi phí.

Từ ngày 10/2, khách hàng mua VF 9 sẽ được hưởng chính sách miễn phí sạc tại hệ thống V-Green kéo dài tới 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng).

Những khách hàng đã mua xe từ trước như anh Hùng tiếp tục được hưởng quyền lợi này trong 3 năm từ ngày mua xe. Trên những chuyến đi dài, chi phí hầu như chỉ bao gồm tiền cầu đường.

VinFast VF 9 nổi bật với chi phí vận hành tiết kiệm (Ảnh: VinFast).

Không chỉ dừng ở năng lượng, chi phí bảo dưỡng cũng là một lợi thế rõ rệt. Xe điện có chi phí bảo dưỡng theo chu kỳ được đánh giá thấp hơn so với các mẫu SUV động cơ đốt trong cùng phân khúc, đặc biệt khi xét trong bài toán sử dụng dài hạn 3-5 năm.

Ở thời điểm hiện tại, VF 9 có giá niêm yết từ 1,499 tỷ đồng cho bản Eco và 1,699 tỷ đồng cho bản Plus.

VinFast tiếp tục gia tăng sức hút cho VF 9 bằng loạt chính sách ưu đãi hấp dẫn. Chương trình “Mãnh liệt vì tương lai xanh” hỗ trợ trực tiếp 10% giá xe cho khách hàng, tương đương với khoảng 150-170 triệu đồng, chưa tính khoản tiết kiệm được từ chính sách miễn lệ phí trước bạ dành cho xe điện theo quy định của Chính phủ.

Với khách hàng lựa chọn phương án tài chính linh hoạt, VinFast đưa ra gói bảo lãnh vay với mức trả trước từ 0 đồng, kèm lãi suất ưu đãi 5%/năm cố định trong 3 năm đầu (khách hàng có thể chọn giữa chính sách này và ưu đãi 10% giá xe). Giải pháp này giúp nhiều gia đình có thể sở hữu SUV điện cỡ lớn mà vẫn đảm bảo dòng tiền cho các kế hoạch chi tiêu khác trong dịp năm mới.

Khi mọi vị trí đều là “ghế VIP”

Không dừng ở giá bán hay ưu đãi, anh Hùng cho rằng điều khiến VF 9 thực sự thuyết phục nằm ở trải nghiệm vận hành. VF 9 sở hữu khoang cabin rộng rãi với hàng ghế có thể ngả sâu, khoảng duỗi chân thoải mái, giúp hành khách thư giãn trong suốt nhiều giờ di chuyển - giá trị thực sự của một chiếc xe khi đi đường dài theo lời anh Hùng.

VinFast VF 9 được người dùng đánh giá cao (Ảnh: VinFast).

Anh cho rằng hệ thống treo khí nén kết hợp cấu trúc gầm sử dụng nhiều chi tiết hợp kim nhôm giúp xe xử lý dao động thân xe mượt mà trên cao tốc cũng như khi qua mặt đường không bằng phẳng. Ở tốc độ cao, VF 9 vẫn giữ được sự ổn định và chắc chắn. Khả năng cách âm môi trường tốt càng góp phần duy trì sự yên tĩnh trong cabin.

Khoang nội thất cũng được hoàn thiện theo hướng đề cao sự tiện nghi: ghế chỉnh điện tích hợp massage, sưởi và làm mát ở nhiều vị trí, cổng sạc công suất lớn đủ dùng cho laptop, hệ thống hộc chứa đồ bố trí hợp lý. Theo anh Hùng, chính những chi tiết này tạo nên cảm giác như đang di chuyển trong một “ngôi nhà di động”.

“Xe full-size, hệ thống treo hợp kim nhôm… VF 9 phải tương đương với những mẫu xe châu Âu đắt gấp hai, gấp ba lần”, anh Hùng nhận định.

Ở vị trí người lái, cảm giác “nhàn” càng thể hiện rõ khi xe được trang bị loạt công nghệ hỗ trợ như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo tốc độ và màn hình HUD hiển thị thông tin trực diện trên kính lái. “Chạy cao tốc rất thư thái. Xe hỗ trợ nhiều nhưng người lái vẫn hoàn toàn làm chủ”, anh Hùng nhận xét.

Sự kết hợp giữa không gian tiện nghi và chi phí sở hữu, sử dụng tối ưu khiến VF 9 được đánh giá là một trong những mẫu SUV có giá trị nổi bật nhất trong tầm giá hiện nay.