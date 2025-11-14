VinFast VF 6: Xe điện tạo nhiều dấu ấn ở phân khúc B-SUV

Nhiều lý do để chọn lựa VF 6

VinFast VF 6 ghi điểm ở hiệu năng vận hành, đặc biệt là phiên bản Plus. Theo kênh GearUpVN, xe sở hữu công suất tối đa 201 mã lực và mô-men xoắn 310 Nm, mang lại trải nghiệm lái mạnh mẽ và linh hoạt. Kênh Autocar India cũng nhận xét động cơ của VF 6 dư sức đáp ứng các tình huống tăng tốc nhanh.

Đặc tính này của VF 6 đã chinh phục nhiều chuyên gia nhờ cảm giác lái cảm xúc. “Chân ga, vô lăng đều mang đến cảm giác lái chân thực”, nhà sáng tạo nội dung Phùng Thế Trọng của kênh GearUpVN đánh giá.

Chất lượng khung gầm của VF 6 chinh phục cả những chuyên gia trải nghiệm và đánh giá quốc tế. Gavin D'Souza từ Autocar India nhận xét, hệ thống treo của xe mang lại cảm giác chắc, tạo sự vững chãi, đầm chắc khi vận hành.

Bên cạnh đó, VF 6 còn ghi điểm với hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) trên phiên bản Plus. “Xe thông minh, giúp việc lái xe trên cao tốc trở nên nhàn nhã và an toàn. Nhiều tiện nghi cao cấp thường chỉ thấy trên xe sang”, kênh Tony Phùng nhận định.

VF 6 nổi bật trong phân khúc B-SUV (Ảnh: VinFast).

Trong phân khúc B-SUV, VF 6 nổi bật với nhiều tiện nghi cao cấp. Kênh Autocar India đánh giá cao tính năng ghế trước có thông gió, cho rằng trang bị này phù hợp và đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường châu Á.

Chi phí sở hữu, dịch vụ hậu mãi hàng đầu phân khúc

Một trong những điểm nổi bật của VF 6 là bài toán kinh tế tổng thể, với mức giá niêm yết dưới 750 triệu đồng. Khách hàng còn được ưu đãi thêm 2% khi mua xe trực tuyến qua website vinfastauto.com.

Bên cạnh đó là ưu đãi 4% trong chương trình “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” lần 3, ưu đãi 15 triệu đồng, quy ra điểm VinClub của chương trình Vì Thủ đô trong xanh và Vì TPHCM xanh, tặng 15 triệu đồng khi chuyển đổi từ xe xăng sang điện.

Cùng với chính sách miễn lệ phí trước bạ dành cho xe điện, giá lăn bánh thực tế của VF 6 còn thấp hơn mức niêm yết. Chi phí vận hành cũng ở mức thấp nhờ chương trình sạc miễn phí đến hết tháng 6/2027, trong khi chi phí bảo dưỡng được đánh giá là tiết kiệm.

Một trong những nỗi băn khoăn trước đây của người dùng xe điện là sạc pin cũng được giải quyết. VinFast sở hữu hệ thống trạm sạc có mật độ dày đặc với 150.000 cổng sạc trên toàn quốc phủ khắp từ thành phố lớn đến các xã miền núi.

Trải nghiệm thực tế cho thấy, việc tìm trạm sạc dễ dàng, tốc độ sạc nhanh, chỉ 15-20 phút để di chuyển - khoảng thời gian vừa đủ cho một lần nghỉ ngơi, uống cà phê trên đường dài.

Chính sách hậu mãi của VinFast cũng được đánh giá là điểm mạnh, gây ấn tượng với các chuyên gia quốc tế. Chuyên gia Ajit Godse từ Ấn Độ nhận xét gói bảo hành 7 năm (hoặc 200.000 km) là “đáng chú ý”, phản ánh sự tự tin của VinFast vào chất lượng sản phẩm.

Theo đánh giá của các chuyên gia trong nước và quốc tế, VinFast VF 6 là một chiếc xe điện mạnh mẽ, nhiều công nghệ và sở hữu chi phí sử dụng hợp lý. Những yếu tố này góp phần khẳng định vị thế của VF 6 trong phân khúc B-SUV. Sau 10 tháng đầu năm 2025, mẫu xe đạt doanh số gần 17.000 chiếc, tiếp tục dẫn đầu phân khúc tại Việt Nam.