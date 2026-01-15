VinFast ra mắt gói dịch vụ thông minh VF Connect

Người dùng sẽ được trải nghiệm các tính năng vượt trội, lần đầu xuất hiện trên xe điện VinFast như trợ lý ảo thông minh tích hợp AI tạo sinh; quản lý, giám sát xe từ xa; cảnh báo xâm nhập; hỗ trợ chỉ đường và nhắc nhở người lái; Wi-Fi Hotspot và kho ứng dụng giải trí phong phú.

Nằm trong chiến lược kiến tạo hệ sinh thái di chuyển thông minh toàn diện, bên cạnh gói Basic (cơ bản) được cung cấp miễn phí trọn đời cho các tính năng thiết yếu, VinFast cung cấp thêm các gói dịch vụ nâng cao VF Connect. Đây là các gói trả phí được thiết kế chuyên biệt để mở khóa những công nghệ mạnh mẽ nhất trên các dòng xe điện hiện đại, với ba tùy chọn: Pro, Premium và Prime.

VinFast ra mắt gói dịch vụ phần mềm thông minh VF Connect (Ảnh: VinFast).

Trong đó, Trợ lý ảo VinFast 3.0, Quản lý và giám sát xe từ xa (Remote Control) và Cảnh báo xâm nhập trái phép (Theft Alert) là những tính năng nổi bật nhất được cung cấp ở cả ba gói.

Trợ lý ảo thông minh VinFast 3.0 tích hợp AI tạo sinh có năng lực vượt xa giới hạn của một công cụ điều khiển bằng giọng nói thông thường, có thể giao tiếp tự nhiên, thấu hiểu ngữ cảnh và cá nhân hóa sâu sắc theo thói quen của chủ xe. Với việc cho phép dùng giọng nói của người thân hoặc bất cứ ai, Trợ lý ảo VinFast 3.0 không chỉ hỗ trợ công việc, gợi ý lịch trình du lịch, tra cứu các thông tin phức tạp mà còn mang lại những cảm xúc thú vị cho chủ xe.

Cùng với Trợ lý ảo, tính năng Remote Control và Theft Alert cho phép chủ xe kiểm soát trạng thái phương tiện, điều khiển sạc hay bật sẵn điều hòa không khí từ xa; đồng thời phát hiện và cảnh báo xâm nhập trái phép ngay trên điện thoại hoặc đồng hồ thông minh, mang lại sự tiện nghi và an tâm cho người dùng.

Gói dịch vụ phần mềm thông minh VF Connect có nhiều tùy chọn nâng cao và cá nhân hóa tối đa (Ảnh: VinFast).

Hai tính năng Remote Control và Theft Alert (hiện được cung cấp cho một nhóm khách hàng dùng thử miễn phí) sẽ trở thành đặc quyền dành riêng cho các khách hàng đăng ký gói VF Connect trả phí kể từ ngày 1/4.

Các tính năng vượt trội khác như Vietmap Live Pro - hỗ trợ dẫn đường thông minh với dữ liệu cảnh báo giới hạn tốc độ, camera phạt nguội, biển báo giao thông (được cập nhật thường xuyên).

Chợ ứng dụng VF Connect Store mở ra hệ sinh thái đa dạng các app (ứng dụng) giải trí phổ biến như Spotify, YouTube. VF Connect Premium cho phép cá nhân hóa phong cách hiển thị với bộ hiển thị nâng cao.

Các chế độ thư giãn và nhiều tính năng thông minh khác được cập nhật theo lộ trình phát triển sản phẩm của VinFast... sẽ được trang bị thêm ở gói VF Connect Premium.

Gói VF Connect Prime được trang bị như gói Premium nhưng có thêm 1 GB dữ liệu di động mỗi ngày để có thể sử dụng không gián đoạn các tính năng thông minh cần internet trên xe; đồng thời phát sóng wi-fi cho các thiết bị khác.

Chi phí cho các gói dịch vụ cụ thể là: VF Connect Pro giá 799.000 đồng/năm, 2,999 triệu đồng/5 năm và 3,999 triệu đồng/10 năm; VF Connect Premium là 1,299 triệu đồng/năm hoặc 4,999 triệu đồng cho 5 năm; VF Connect Prime là 1,599 triệu đồng/năm.

Các gói phần mềm VF Connect sẽ được VinFast triển khai trên các dòng xe VF 6, VF 7, VF 8, VF 9 từ phiên bản phần mềm tương ứng là 6A.1.16.0 (VF 6), 7A.1.17.0 (VF 7), 8A.1.13.0 và 8B.1.13.0 (VF 8), 9A.5.12.0 (VF 9) và sẽ tiếp tục được mở rộng cho các dòng xe khác trong tương lai.

Với các xe chưa được nâng cấp lên phiên bản phần mềm Baseline tối thiểu là 6A.1.15.1 (VF 6), 7A.1.16.1 (VF 7), 8A.1.11.0 (VF 8), 9A.5.10.11 (VF 9), chủ xe cần mang xe ra xưởng dịch vụ để cập nhật. Kể từ những phiên bản phần mềm sau, những xe đã nâng cấp lên Baseline tối thiểu có thể tự động cập nhật từ xa thông qua giao thức FOTA.

Để biết thêm thông tin chi tiết, truy cập website: https://vinfastauto.com/vn_vi liên hệ hotline CSKH 1900 23 23 89 hoặc các đại lý phân phối, xưởng dịch vụ VinFast gần nhất.