VinFast Feliz II nhận được sự quan tâm nhờ ưu đãi chốt cọc sớm và lợi thế đổi pin miễn phí

“Ưu đãi chồng ưu đãi” đẩy nhanh quyết định xuống tiền

Nhiều người bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới xe máy điện - phương tiện thân thiện với môi trường và giúp tối ưu chi phí vận hành trong dài hạn. Thực tế ghi nhận tại nhiều showroom ở các tỉnh, thành phố lớn cũng cho thấy xe máy điện nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.

Mẫu xe VinFast Feliz II (Ảnh: VinFast).

Trong nhóm xe máy điện mới ra mắt, VinFast Feliz II là một trong những mẫu xe được chú ý nhiều nhất. Xe có giá từ 24,9 triệu đồng (thuê pin) và 30,5 triệu đồng (kèm pin), tuy nhiên khách mua có thể được hưởng mức giá thấp hơn nhờ vào các ưu đãi hiện hành từ nhà sản xuất.

Chốt mẫu Feliz II kèm pin, chị Thái Hà (Hà Nội) cho biết, khách mua Feliz II đang hưởng chính sách “Mãnh liệt vì tương lai xanh”, gồm hỗ trợ 6% giá xe và 100% lệ phí trước bạ (tương đương khoảng 2% giá trị xe).

Cùng đó, chị còn nhận được ưu đãi 5% khi chuyển từ xe xăng sang theo chính sách mới nhất của VinFast và ưu đãi 1 triệu đồng do đặt mua trong thời gian cọc sớm tới 15/3.

Cộng dồn các ưu đãi, mức hỗ trợ lên tới gần 5 triệu đồng cho phiên bản kèm pin. Tính thêm chi phí bắt buộc theo quy định, chị Hà có thể lăn bánh chiếc xe chỉ từ 28 triệu đồng tại Hà Nội, thấp hơn cả mức giá niêm yết.

Công nghệ đổi pin giúp người dùng yên tâm hơn

Bên cạnh sức hút từ ưu đãi liên tiếp, Feliz II được xem là mẫu xe dễ tiếp cận với số đông nhờ tính năng đổi pin nhanh chóng, chỉ trong 1-2 phút. Theo đó, người dùng có thể mang xe tới điểm đổi pin, thực hiện thao tác thông qua ứng dụng và quét mã QR. Từ nay tới 30/6/2028, chi phí đổi pin của người dùng được hãng xe Việt hỗ trợ hoàn toàn.

Tủ đổi pin tiện lợi cho người dùng (Ảnh: VinFast).

Lợi thế đổi pin nhanh giúp Feliz II phù hợp với nhiều nhóm khách hàng hơn. Không chỉ vậy, ngoài việc đổi pin, người dùng cũng có thể lựa chọn sạc tại nhà hoặc tại các trạm công cộng V-Green - hiện được miễn phí sạc tới hết ngày 31/5/2027. Như vậy, dù với điều kiện, nhu cầu ra sao, chủ xe đều tìm thấy giải pháp với Feliz II.

Đây là lý do các dòng xe đổi pin của VinFast được nhìn nhận như bước tiến quan trọng để xe máy điện tiến gần hơn tới thói quen tiêu dùng đại chúng. VinFast đang hoàn thiện 45.000 tủ đổi pin toàn quốc trong quý I, giúp người dùng tự tin trên mọi cung đường.

Trong xu hướng chuyển đổi sang giao thông xanh, Feliz II đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho đông đảo người dùng khi hội tụ đầy đủ ưu điểm: chi phí mua dễ tiếp cận, chi phí vận hành thấp, thiết kế dễ dùng, khả năng đổi pin nhanh và hệ sinh thái hỗ trợ đang mở rộng.